賭王何鴻燊捐160萬元予母校皇仁　翻新大潭獨木舟營建天文觀測站

本港乃是「不夜城」，港人難在市區中觀星，皇仁舊生會早前獲校友兼永遠名譽會長何鴻燊捐出160萬元，將皇仁舊生會大潭獨木舟營地翻新，改建天文觀測站，供皇仁校友及學生到該處觀察天文現象，並借此推廣STEM（科學、科技、工程及數學）教育，讓同學在觀星時學習物理、天文知識。 天文觀測站內設一台全自動控制固定光學望遠鏡、流動光學望遠鏡以及天線直徑3米、全港最大可全日運作的單天線射電望遠鏡；觀測站將於本月正式開幕。

全港最大可全日運作的單天線射電望遠鏡，天線直徑3米，可以接收天體發出而肉眼無法觀測的無線電波，而且型號設計經改良，不受雲雨影響，白天亦可觀測。（受訪者提供）

皇仁書院位處銅鑼灣鬧市，可曾想過可在學校天台觀星？皇仁舊生會法律事務部召集人莊向華直言，本港光污染問題嚴重，數十年前可在皇仁書院天台觀星的景象不再，舊生會考慮到由皇仁書院擁有、屬康樂用地的大潭獨木舟營地，近年已甚少校友或同學使用，故在2014年10月展開諮詢，邀請團體就活化提交意見，最終舊生會決定將該處改建成天文觀測站，供校友、師生使用。事實上，項目亦獲永遠名譽會長何鴻燊支持，並捐出160萬元。

天文觀測站本月內開幕

翻新工程由2015年進行已今已大致完成，並進入最後測試階段，料最快本月內可正式開幕。舊生會相信，捐款足夠用作日後的維修及保養費用。

左起為皇仁書院天文學會校友召集人蘇紹熙、皇仁舊生會法律事務部召集人莊向華及皇仁書院天文學會校友楊錦鏘。（鄧穎琳攝）

觀測站位地逾5千平方公尺 設可開合半圓天幕

皇仁書院天文學會校友召集人蘇紹熙形容，佔地約5300平方公尺的觀測站設計新穎，由圓頂屋構成，中間設有可開合的半圓天幕，且具備全自動控制固定光學望遠鏡、 一台流動光學望遠鏡及全港最大可全日運作的單天線射電望遠鏡，師生、校友能遙距控制拍攝星空影象。

其中該台最大的單天線射電望遠鏡，天線直徑3米，可以接收天體發出而肉眼無法觀測的無線電波。有關型號設計經廠商改良，是全港目前最大可24小時運作的單天線射電望遠鏡，不受雲雨影響，白天亦可觀測。

早前曾試用儀器 可順利觀察及拍攝天象

皇仁書院天文學會現有150名會員，佔全校同學兩成，皇仁書院天文學會校友楊錦鏘透露，早前已有部分天文學會會員（包括中三同學）率先試用儀器，觀察及拍攝天象，而資深校友則負責傳授物理及天文科學知識，希望籍此增加同學對天文知識的興趣。由於觀測站同一時間可容納數十人，舊生會計劃配合STEM教育需要，在觀測站舉辦更多活動，供皇仁校友及師生參與。

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