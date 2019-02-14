【皇仁仔創業】矽谷尋隊友　蟄伏舊式工廈度橋　屋企變身員工宿舍

香港地金融掛帥，投資銀行從來都處於「職場金字塔」的塔尖，與「高薪厚職」四字劃上等號。保險科技初創OneDegree創辦人兼行政總裁郭彥麟，未到30歲已晉身投行研究主管，卻於3年前放棄投行生涯，由中環甲級寫字樓「空降」舊式工廈，投入逾千萬元創業。 但創業不能單靠自己「一支公」，不少人都會找來志同道合的朋友齊齊打天下。Alvin就大爆自己當年靠的只是社交平台LinkedIn的搜索功能，機緣巧合下才在美國矽谷結識了拍檔Alex，順利「埋班」。 然而白手興家要捱是常識，投行出身也無情講。由於資金有限，Alvin唯有讓出家中睡床，令屋企變成「外國員工宿舍」。經過3年多「同一屋簷下」的搏殺，OneDegree已搭建出一個數碼化保險平台，正循保監局「快速通道」申請保險牌照，有望更上一層樓。

OneDegree創辦人兼行政總裁郭彥麟，於2015年放棄投行生涯，與拍檔合力進軍保險科技行業。（余俊亮攝）

成立約3年的OneDegree主打全數碼保險平台，賣點是不論投保抑或索償，均可透過其線上平台處理，「吸金」潛力除了與保險公司合作，幕後「發功」推動科技革命外，公司亦正申請數碼保險牌照，推出自家產品。

雖然一切有待「開花結果」，但OneDegree早於去年達成總額2億元的A輪融資，創下本港同類型初創企業的融資紀錄。幕後功臣Alvin訴說創業經過，也有不少「出人意表」。

芝大高材生 未夠30歲成研究主管

步入OneDegree位於觀塘的辦公室，驟眼看來沒有太多「Startup味」，數百呎陳設簡單的空間中，不似一般科網初創擺滿乒乓球桌、遊戲機，辦公室內最鮮明奪目的，只是一張張貼滿玻璃幕牆上、密密麻麻地記下員工「度橋」想法的黃色Memo紙。

乍見記者來到，創辦人郭彥麟（Alvin）笑容滿面，從茶水間旁一個不起眼的座位站起來握手招呼。以「金融才俊」來形容現年36歲的他絕非過譽，事關他出身於猛人輩出的皇仁書院，中學畢業後遠赴美國頂級學府芝加哥大學攻讀經濟學，成為著名經濟學家佛利民（Milton Friedman）的師弟，一直讀到碩士畢業才回流香港。

OneDegree於去年9月達成總值2億元的A輪融資，成為本港未有營利公司中融資額最高的保險科技初創。（余俊亮攝）

及後他「順理成章」，加入投資銀行摩根大通（JP Morgan）任分析師，一做便是12年。期間他「升職快過火箭」，不到30歲就晉身台灣區研究主管及亞太區科技研究主管，麾下有一支約20人的分析師團隊，主力研究亞洲科技行業，在台灣投行圈中頗有名氣。

陪病母最後一段路 醫院萌創業念頭

盡管坐享高薪厚職及「投行光環」，但一次切膚之痛，令Alvin選擇於2015年離開這個「Comfort Zone」。「當時我媽媽有末期癌症，經常出入醫院。」他憶述道，「當時見到好多病人同家屬喺公立醫院等睇病，每日都由下午3點等到夜晚11點。點解佢哋唔去私家醫院？因為如果無買保險，嗰筆醫療費用真係好難負擔。」雖然Alvin後來將媽媽送往私家醫院就醫，但他對於在公院的求診經歷，至今依然歷歷在目。

Alvin認為，很多人不買醫療保險，不單是因為費用高昂，更由於理賠手續太麻煩，「如果入院無帶索償表格，就要拎返去畀醫生填，之後又要寄信去保險公司，一來一回隨時超過1個月！」陪伴至親走最後一段路的經歷，令他的創業意念，於醫院候診室中暗自萌芽。

本港公立醫院長期爆滿，令陪伴母親就診的Alvin經歷到切膚之痛，並萌生起創業念頭。（資料圖片）

意識到數碼化保險服務的龐大商機，他隨即辭去投行工作，準備尋找創業夥伴，初期靠的只是一個「勇」字。「當時香港根本無人識InsurTech，我唯有上社交平台Linkedin搵，最後只得兩個喺矽谷嘅人有回音。」於是Alvin二話不說，馬上買機票單人匹馬前往美國加州，幾經介紹下結識了當時於保險科技公司任職的技術專才Alex（梁德源）。兩人合夥創辦OneDegree，準備從無至有搭建出一個數碼保險平台，而公司最早期的營運資金，只有Alvin於投行時代儲來的500多萬元。

雲集8國精英 與同事「同一屋簷下」

離開富麗堂皇的中環寫字樓，Alvin與拍檔的首個落腳點，是九龍灣一座樓齡超過70年的舊式工廈。他憶述：「當時辦公室樓下係一間茶餐廳，隔籬鄰舍亦係工業為主，走廊長期都充滿積水，我哋就喺一個400呎單位起家。」創業難免由低做起，無奈更大挑戰卻是來自人才。由於香港FinTech專才有限，公司只能迫於外求。他笑稱，現時公司僅有約30個員工，但就來自多達8個地區，是名符其實的「八國聯軍」。

郭彥麟透露，最初透過Linkedin尋找創業團隊，最終結識拍檔Alex，兩人合作成立OneDegree。（資料圖片）

然而香港樓貴租金貴，但OneDegree作為初創公司資金有限，Alvin為了確保外國員工「有瓦遮頭」，給出了一個直截了當的方法：「一齊住。」及後，他的一班外籍同事先後遷入他與姊姊共住的單位，他自己則讓出床位「瞓梳化」，「依家一個單位，住緊家姐、我、Alex、另外2個同事再加埋工人姐姐，總共6個人，但就只有一個廁所，每朝都要爭廁所！」家裏無緣無故多了3個「陌生人」，對不少人而言或許是一場噩夢，但Alvin透露當初姐姐一口答應讓同事遷入，至今毫無怨言，兩姊弟的深厚情誼不言自明。

員工持股逾半 冀共享搏殺成果

創業早期如此艱辛，擁有一份「神級CV」的Alvin，又有否試過萌生退意？「諗都無諗過！」他立時回應：「呢幾年的確有啲金融機構、中資機構，甚至科技公司搵過我，但我諗都無諗已經拒絕咗！」

為了幫外國同事解決香港「土地問題」，郭彥麟與6名同事「屈蛇」同住。（視覺中國）

一班同事願意跟隨Alvin打拼至今，除了全賴這份「同一屋簷下」的兄弟情，原來因為他們自己也是公司的老闆。「我哋8成員工都有投資落公司，團隊先後舉行幾次內部融資，投資額夾埋有幾千萬，揸過半股份，而我自己幾次加埋都已經出資過千萬。」

他認為員工持股對公司文化相當重要，「身處香港，創業本身已經幾慘，如果真係做得成，希望可以分享成果。」他最後笑稱：「所以我同佢哋都真係無得走！」