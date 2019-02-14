【皇仁仔創業】瞓身千萬研「無痛」保險平台　謀破行業百年傳統

「Claim保險」之痛，或許人人都經歷過，小至外遊遇上航班延誤，大至「入廠」，投保人填完無數索償表格後，有時還要等待漫長的審批過程，箇中煎熬，恐怕慘過意外本身。 近年金融科技席捲銀行業，但保險業普遍仍止步於網上投保。本地保險科技初創OneDegree就研發出自家保險平台，可望將理賠手續全盤數碼化，縮減時間。公司亦計劃先行進軍細額的保障型產品，一反本地保險公司主打人壽保的傳統。 OneDegree創辦人兼行政總裁郭彥麟（Alvin）個人投資過千萬，揚言現時保險業運作與100年前幾乎「無變」，現正循保監局「快速通道」申請保險牌照，期望透過數碼化帶來「無痛」的保險體驗。

郭彥麟於2015年放棄投行工作，其後與拍檔合夥創辦OneDegree。（余俊亮攝）

保監局於2017年推出「快速通道」，加快處理採全數碼渠道、新型保險公司的牌照審批，並於去年底批出首個牌照，令一眾保險科技初創陸續「上水」。當中由郭彥麟及拍檔Alex（梁德源）於2016年創辦的OneDegree，或許正是其中一個不容忽視的挑戰者。

主攻保障型產品 唔靠代理銷售

主打數碼保險平台的OneDegree，於去年9月敲定1億元A輪融資，並獲得額外1億元的追加投資保證，創下本港未有收入初創保險公司的融資紀錄，投資者包括傳統保險公司、機構投資者、家族基金等。郭彥麟透露，此前公司曾進行多次內部融資，其中單是他自己已出資過千萬元。雖然OneDegree創立至今未有盈利，亦需待保險牌照到手後才能正式開業，但「鳳凰無寶不落」，公司令投資者大為「嗒糖」之處，正是其「反傳統」的產品策略，以及覆蓋所有服務流程的數碼平台。

保險業市場強敵林立，初創要突圍而出絕非易事，更何況將保險業數碼化，勢撼動行業百年經營模式。因此，郭彥麟透露，OneDegree計劃另闢蹊徑，先透過金額較小的保障型產品打響名堂。他解釋，在全球大部分地區的保險市場，人壽保險與一般保險（即旅遊保、醫保等純保障產品）的比例僅約6比4，但香港卻高達9比1，原因是一般保險保費較低，對傳統保險公司及代理而言均「無肉食」。

郭彥麟指出，本港保險業一面倒由人壽保主導，但數碼化將可扭轉局面。（資料圖片）

但他認為，保險科技將可扭轉局面，「數碼化平台完全去中間化，只要有客人買就不成問題。」此外公司的數碼化平台，亦可望大大提升顧客的服務體驗，吸納原本保險公司的客源。公司籌備中的第一波王牌產品，正是過往備受忽視的寵物保險。

與險企亦敵亦友 冀做科技後盾

萬事俱備，只欠東風，OneDegree已有自家保險平台，只欠一張保險牌照即可正式開張。郭彥麟指，公司現正循保監局的「快速通道」申請保險牌照，近日正與局方緊密接觸，而公司的系統已準備就緒，預料可於發牌後短時間內投入運作。

雖然計劃親身上陣進軍保險市場，但郭彥麟同時強調，公司與傳統保險公司的關係，並非純粹的「大衛戰巨人歌利亞」，期望可成為對方的科技強援，現正與多間保險公司磋商，探討合作空間。

郭彥麟透露，OneDegree除了推出自家保險計劃，亦會積極與傳統保險公司展開技術合作。（余俊亮攝）

AI審批索償 理賠或3分鐘搞掂

但近年各大保險公司均已推出網上投保服務，小至旅遊保大至人壽保，投保都可以「一Click搞掂」，OneDegree的技術又有何突出之處？郭彥麟介紹稱，亞洲超過9成保險科技公司，都集中研究投保方面的技術，「但理所當然，大部分保險相關投訴，都是在買入保單後才出現。我們的優勢就是無論買保單、售後服務抑或理賠，都全部數碼化，完全不經人手。」

郭彥麟即場以公司的模擬系統示範理賠流程，於iPad輸入簡單資料、上載證明文件後，系統只需不足1分鐘即完成審批，全程需時僅約3分鐘。雖然服務尚未正式推出，但郭彥麟預料，日後約有8成個案可於一兩日內收到理賠金額，公司亦正研究透過「轉數快」（FPS），期望日後客戶可於索償手續後的幾分鐘內「袋袋平安」。

但理賠手續再簡單也好，對於「得閒死唔得閒病」的香港人而言，或者始終太麻煩。郭彥麟認為，日後保險產品應要變得如影隨形，不能再要客戶為此浪費時間心力，部分理賠更應「自動波」完成。他舉例指：「就好像買旅遊保，如果有8號風球、飛機延誤，其實全部都有公開數據，為何還要自己動手？保險公司應該幫你搞掂！」