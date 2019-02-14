【皇仁仔創業】怕狗老闆冀寵物保險響頭炮　發現藍海源於佛堂打齋

喵星人、汪星人一直是寵物界兩大陣營，雖然勢不兩立，但無論是貓奴抑或狗奴，最關心的自然是家中寵物的健康。一旦主子不幸染病，不僅心痛，醫療支出亦隨時令人「肉痛」，無奈香港寵物保險選擇有限，寵主只能求神拜佛祈求主子「保重龍體」。 貓奴狗奴「搲爆頭」，全因寵物保險銀碼太細，難以進入保險公司法眼。但保險科技初創OneDegree就打算「反傳統」，以寵物保險打響名堂。 一切皆因毛孩在香港的勢力不容小覷，全港估計有54萬隻作為寵物的貓狗，但主流寵物保險竟然僅得3款！Alvin透露，寵物保險的構思源自他於佛堂打齋的經歷，而公司一隻百厭的金毛尋回犬，亦融化了這位「怕狗」老闆的心，將頭炮放在寵物保險上。

Alvin指，公司首波產品主打寵物保險，保費或低至每年數百元。（受訪者提供）

出身投資銀行的Alvin，於2016年與拍檔Alex合夥創辦OneDegree，團隊經過3年多努力，現已研發出一站式數碼化保險平台，投保、核保、理賠過程全部不經人手，由電子系統一手包辦。公司現正循保監局「快速通道」申領保險牌照，一旦獲得發牌可望於短期內投入運作，頭炮將是寵物保險。

價錢低至幾百蚊 保埋寵物失蹤

香港有為數不少的貓奴狗奴，但翻查各大保險公司資料，現時本港主流寵物保險僅得3款，分別由富衛、藍十字及MSIG推出，反映寵物保險備受市場忽略，或許大部分寵物主人都聞所未聞。Alvin介紹指，公司的寵物保險大致等如「貓狗版」的醫療保險，初步計劃會保障寵物就診及留院費用，甚至寵物失蹤也可受保。驟耳聽來，與現有的寵物保險分別似乎不大。

Alvin解釋，寵物保費大致相當於貓貓狗狗的醫療保險，並會包括寵物失蹤等事項。（資料圖片）

目前市面上的寵物保險，每年保費約為1,000至3,000元不等，但Alvin就透露，計劃以數百元的「超抵價」推出新產品，笑稱是「等如每個月飲少一杯咖啡咁大把！」他解釋，公司完全不經保險代理銷售產品，加上核保、索償等過往消耗大量人力的工序，已被其自家數碼平台全盤接手，令成本可不斷壓低，最終可回饋到寵主身上。

不靠代理銷售 寵物保險有得做

Alvin認為，過往保險公司較忽略寵物保險，主要是因為保費較低，令公司與保險代理均「無肉食」，變相為公司騰出龐大發展空間。他揚言，保險科技的最大威力，正是可以「Make Uninsurable Insurable」（保障難以受保的風險），未來將會有更多反傳統的保險產品出現，「就算係人哋唔敢保嘅產品，我哋都會試！」

此外，投保人可透過OneDegree的網上平台即時獲得報價並投保，加上無需寵物驗身，可望節省大量文書往來及核保時間，「寵物保險喺歐美等地已經累積大量數據，我哋同再保險公司合作取得資料分析，唔驗身一樣無問題！」

Alvin認為過去寵物保險備受忽略，主因是保費較低，令保險公司及代理均「無肉食」。（余俊亮攝）

全港貓狗達54萬 僅略遜澳門人口

保險科技發展固然令寵物保險「有得做」，但真正令Alvin意識到其龐大商機的，是3年前他於母親過身後的一段經歷，「有段時間要不時去佛堂打齋，好幾次都見到有人幫寵物打齋。」Alvin娓娓道來，「聽落好奇怪，但其實好合理。既然寵物已經係家庭成員，咁點解屋企小朋友要買保險，寵物又唔洗買？」

經此一役，他着手研究寵物保險的商機，發現目前全港有超過54萬隻貓狗，約莫相等於香港幼稚園與小學生人數的總和，更幾乎相當於澳門人口，但寵物保險滲透率卻低至3%，較歐美約3成低出一大截。「我哋亦做過調查，有8成人完全未聽過寵物保險，但當中就有超過1半人感興趣。」他強調，雖然寵物保險是公司的第一波產品，但絕不是「試水溫」之舉，對寵物保險能夠盈利充滿信心。

Alvin去年起決定推動Pet-Friendly工作環境，自此同事的金毛尋回犬QQ不時會到Office「扮工」。﹙鄭子峰攝﹚

金毛犬玩轉Office 打動怕狗老闆

除了在商言商的考慮，寵物保險背後當然少不了汪星人或喵星人的參與。Alvin去年為了提升一班同事的士氣，決定衝破自己心理關口，在公司中推行Pet-Friendly工作環境，並因而結識了同事Tracy的金毛尋回犬QQ。這隻現年一歲大的百厭小毛孩，自此不時返Office「扮工」，成為公司一分子，久而久之亦融化了Alvin一顆「怕狗」的心。

金毛犬QQ已成為OneDegree團隊的「神秘成員」接近1年，而過去一年公司的發展亦開始上軌道。Alvin預料，只要保監局批出牌照，公司很快即可正式營業並推出寵物保險，更笑言屆時辦公室一班「汪星人員工」亦都可以享有「員工福利」！