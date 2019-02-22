【大灣區】香港擁三大優勢　佛山機械人公司：希望兩地人才互換

粵港澳大灣區規劃綱要周一（18日）出爐，昨日（21日）在本港舉行宣講會。在科技方面，綱要提出三大指導方向，分別為「構建開放型區域協同創新共同體」、「打造高水平科技創新載體和平台」、「優化區域創新環境」。 位於佛山的廣東嘉騰機器人公司負責人認為，香港擁有頂尖的科技人才、健全的金融體系和成熟的進出口貿易體系；他希望配合未來大灣區計劃，能將各區的優勢發揮至最大。 記者：張美華 攝影：鄧倩螢 佛山報道

廣東嘉騰機器人自動化有限公司以發展無人搬運車起家。（鄧倩螢攝）

以發展無人搬運車（AGV）起家的廣東嘉騰機器人自動化有限公司（下稱嘉騰），其副總裁陳洪波表示，粵港澳大灣區規劃綱要發布，確實明確粵港澳全面融合發展的大方向。

他指香港有三大優勢，包括擁有國際頂尖的科技人才、健全的金融市場，以及成熟的進出口貿易體系；他希望配合大灣區未來的發展，粵港澳三個地區，能加強「人才互換」，將各個地區的優勢發揮至最大。

嘉騰在佛山的生產基地主要發展有關無人搬運車（AGV）領域的研發、生產和銷售等。另外，嘉騰亦於慣性導航、鐳射導航、二維碼導航，和磁導航等技術上，先後推出了6代AGV，亦是出口歐洲最早的中國機器人公司。

+ 2