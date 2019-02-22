【大灣區】葉國謙：規劃基礎在於香港獨特性　兩地矛盾衝擊利發展

粵港澳大灣區規劃綱要早前出台，昨日（22日）在本港舉行宣講會。行政會議成員、港區人大代表葉國謙商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，大灣區發展過程中一定有矛盾，包括兩地不同經濟制度以及司法差異，但他認為結合香港的資本主義自由經濟及司法體制，才能衝擊帶引整個灣區發展。他又表示，香港不會因為融入大灣區規劃而失去獨特性，因大灣區規劃的基礎，正正在於香港具有與內地不同的獨特性。 中華總商會會長、政協常委蔡深出席表示出席同一個節目時表示，大灣區規劃出台前，香港特首和商界，與中央政府、廣東省都有不少接觸，很多意見更被採納，認為香港「絕對不是被規劃」。他又強調香港擁有一國兩制，融入國家發展大局後，將更有優勢，「香港750萬人只是一個城市，但全國有13億人，中國香港可以代表13億人」。

葉國謙表示，大灣區發展過程中一定有矛盾，包括兩地不同經濟制度以及司法差異，（資料圖片/歐嘉樂攝）

葉國謙承認，規劃與自由經濟存在矛盾，但有利大灣區發展。他指，大灣區的特點是兩種制度、三種貨幣、三種關稅，如果撇開港澳，就只是珠三角發展。相反，結合港澳，大灣區才能得到獨特的自由經濟、資本主義的帶引，因此香港是大灣區四大引擎之一，透過獨特自由經衝擊，帶動珠三角經濟發展。

他又承認，兩地司法制度是最大矛盾，但香港香港獨特的司法制度，會衝擊內地，讓內地司法制度改進。他又認為，香港高科技產品創造力不如內地，但研究和保護知識產權方面香港比較強，因此有需要融合。

蔡冠深表示出席同一個節目時表示，大灣區規劃出台前，香港特首和商界，與中央政府、廣東省都有不少接觸，很多意見更被採納，認為香港「絕對不是被規劃」。（資料圖片/盧翊銘攝）

蔡冠深表示，大灣區規劃與過往的國家規劃不一樣，因特首參與在領導小組當中，商界與內地政府亦有許多交流，很多意見被採納。

他表示，不明白為何外界會有香港成為中國一個城市的擔憂，「香港絕對是一個中國城市」。他強調，香港作為一國兩制底下的國際金融中心有優勢，如果香港不融入大灣區和國家發展大局， 「香港750萬人只是一個城市，但全國有13億人口，如果是中國香港，則可代表13億人口」，讓兩地市場資源融為一體。