【大灣區】工總倡港企所得稅降至16.5%　一地兩檢推廣至更多口岸

香港工業總會因應中央周一（18日）公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出多項建議，包括建議內地鼓勵企業利用香港設計品質認證服務、對港企的大灣區業務收入按16.5%稅率徵稅，以及將廣深港高鐵「一地兩檢」安排推廣至更多口岸。 身兼全國政協的工總榮譽會長、立法會主席梁君彥表示，將會在兩會提案，建議當局容許香港科研機構和企業參與制定「中國標準2035」的相關安排。他稱，香港具有多方面優勢，但若果沒有把握機會「乜都唔做」，在「龜兔賽跑」下就只會被其他城市追上。

香港工業總會因應中央公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》提出多項建議，工總主席郭振華（左二）認為，大灣區須提供吸引人才的優惠政策。（李偉欣攝）

香港工業總會的建議涵蓋多個範疇，包括在科研、技術、人才方面主動促進國家全面開放；在提高智慧財產保護、促進商務發展方面主動融入國家發展大局，以及建議政府積極統籌「再工業化」的工作，著力培育香港經濟增長新動力。

工總主席郭振華表示，大灣區須提供吸引人才的優惠政策，例如財務補貼和稅務優惠，建議在企業所得稅方面，對港企的大灣區業務收入按16.5%稅率徵稅。郭振華稱，兩會期間將審議「外商投資法」草案，料一旦落實容許外商在國內進行融資，認為在大灣區行先生試有助吸引外國投資者。