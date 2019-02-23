【土地大辯論】黃偉綸：高球場留綠化帶　公私營房屋不綁死七三比

發展局日前就土地供應專責小組提交政府的報告作回應，表示將全面接受小組所提出的八個優先處理選項，包括備受爭議的粉嶺高球場局部發展方案，而當中將重點用作興建公營房屋。 發展局局長黃偉綸今日（23日 ）出席港台節目時稱，決定經行政長官及行政會議的小心考慮，相信政策不存在大的改變空間。他又稱過因應社會對公營房屋的需求，相信日後完成研究後，未必會興建低密度的住宅，但仍會保留一定空間的綠化帶；而於諮詢期間提及私人遊樂場契約用地約可額外提供60公頃的土地，他強調非硬指標。

發展局日前舉行記者會，就土地供應專責小組報告作回應。（李澤彤攝）

發展高球場將保留綠化帶 以高密度的公營房屋為主

根據發展局早前作出的回應，政府將會接受小組提出的高球場局部發展方案，不過餘下的140公頃則未有收回計劃。黃偉綸稱，早前政府已清楚回應小組報告，而決定經行政會議及行政長官作審慎考慮，相信政策不存在改變空間。他又稱，根據早前顧問作出的粗略計算，32公頃的高球場用地中有近15公頃為綠化帶，並建議於部分用地興建低密度住宅；不過黃偉綸稱，因應社會上對公營房屋的需求更逼切，故相信屆時將以高密度的公營房屋為主，並以七三比的公私營房屋比例作方向，但強調「唔希望綁死」。他又稱，顧及日後住戶的生活質素，故將保留一定空間的綠化帶。

政府宣布全面接納土地供應專責小組的建議，包括局部發展粉嶺高爾夫球場。（資料圖片）

60公頃土地非硬指標

被問及方案惹起高球界人士不滿，並有人指方案為政治決定，他稱理解一定有人對政策不滿意，但政府需就各界意見取得中間位。他稱，政府就發展方案提供三年的過渡安排，一方面讓政府展開技術研究，另一面讓局方與高球場方面就各個問題探討解決方案，如會否另覓土地供停車場所用、巴士路線等。他稱，將主要由民政事務局牽頭，與相關持份者會面，必要時發展局亦會參與，相信有足夠時間處理。

根據土地大辯論的問卷調查，曾提及發展私人遊樂場契約用地，於短中期內約可額外提供60公頃的土地。黃偉綸稱此數量非硬指標，而目前只有高球場能於短期內提供較大面積的用地。而2027年時球場的續約安排亦非必然，須考慮球場是否符合進一步開放的要求，及管治上的安排等。

有望3月底就明日大嶼提開支估算

至於政府至今仍未就明日大嶼計劃提出確實造價及收入，黃偉綸稱希望可於3月底於立法會發展事務委員會內，提交粗略開支估算。他又強調，現時難就土地共享計劃的合作模式提供細節，因政府「做唔切」，但會於適時向公眾公布。