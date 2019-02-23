【土地大辯論】陳劍青指政府迴避資源不均問題　土地不足屬賴地硬

本土研究社成員陳劍青今（23日）於港台節目《香港家書》時提及，由1996年至2015年間，香港整體的房屋單位數目增長66萬，遠超住戶數目增長的57萬。

本土研究社成員陳劍青批評政府在整場土地諮詢，迴避香港土地資源分配不均的核心問題。（資料圖片／李澤彤攝）

惟租金、樓價愈來愈貴、劏房愈來愈多，反映有需要的人無法有效分配土地資源，而非單純的「供應不足」，而政府在整場土地諮詢，不斷迴避核心問題，即土地資源無法有效分配到有需要市民。將問題歸咎於「土地不足」，跟「賴地硬」沒有分別。



港人只是「地產城市的奴隸」



陳劍青又稱，政府所謂全盤接納土地供應小組的報告，其實只是聽從委員意向，並非真正民意，着緊如何解決地產商的利益及配合大灣區規劃，無意降低住屋成本負擔、改變土地資源傾斜及壟斷的制度。



他坦言若不全面改革分配傾斜的問題，高地價政策、土地壟斷將延續，香港人只會成為「地產城市的奴隸」。而直至現時為止，香港仍未能改變到土地資源不均的局面，90後末代的住屋問題會比現時更嚴重，是「我們虧欠了下一代的未來」。