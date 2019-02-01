【綠置居2018】收表逾4萬份　1.2萬份新申請　超額認購逾14倍

綠置居恆常化後首個項目、位於長沙灣的麗翠苑，於上月10日截止申請。房委會指共收到逾4萬份申請表，當中2.8萬份來自「居屋2018」的綠表申請者，另外1.2萬份為新申請，整體超額認購逾14倍。

綠置居恆常化後首個項目、位於長沙灣的麗翠苑，將於上月10日截止申請。（資料圖片）

共接獲1.2萬份新申請

房委會指出，至今已接獲逾4萬份申請，當中包括約2.8萬份來自參加「居屋2018」計劃的綠表申請者，另外1.2萬份新申請。房委會指出，已陸續向每位申請者發出信件，確認收到他們的申請，並通知其申請編號。

攪珠預計在2月底進行

因應今期綠置居實施的「一表兩抽」程序，房委會稱已發信告知在1月10日截止申請時仍未回覆的申請者，他們的「居屋2018」申請將不會轉至「綠置居2018」。今期綠置居的攪珠預計在2月底進行，3月底開始邀請合資格申請者根據他們的選樓次序前往選樓。

房委會稱將於2019/20年度推售資助出售房屋單位時，開始推出電子化申請，讓申請者可選擇透過房委會或房屋署網頁內的電子表格遞交申請及繳交相關費用。房委會也會研究進一步簡化程序，便利申請者。

麗翠苑共提供2,545個單位，單位實用面積由約17.1平方米（約184平方呎）至約42平方米（452平方呎）不等；項目以42折出售，實用面積計為每平方呎6,243元，單位售價由約93萬元至306萬元。