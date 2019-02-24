【土地大辯論】曾鈺成料發展高球場未落閘：睇唔到之後唔可以再郁

政府日前宣布全面接納土地供應專責小組提出的八個優先處理土地供應選項，當中包括局部收回32公頃粉嶺高爾夫球場，但有聲音指政府做法等同宣告餘下140公頃高球場「永續留存」。 土地供應專責小組成員曾鈺成表示，政府有關決定是「還小組一個公道」，但認為政府對收回粉嶺高球場的說法非絕對，「我睇唔出作咗個決定、收咗32公頃後，其餘就唔郁。」他又希望社會明白政府需要考慮不同持份者的意見。

土地供應專責小組在諮詢期時作收集公眾意見的實體問卷上，提及私人遊樂場契約用地作其他用途，估計可額外提供60公頃土地，與現時僅局部發展粉嶺高球場局部的32公頃相差約一半，而高球場其餘的140公頃土地則未有計劃改變原有用途。

曾：社會應理解政府決定

對於政府決定，曾鈺成認為它作為香港體育設施之一，如何使用不僅是土地行政問題，還涉及政府公共政策平衡，即使政府只收回32公頃土地建屋，社會上仍有不少反對聲音。他認為，發展局局長黃偉綸對收回粉嶺高球場的說法並非絕對，還要視乎餘下140公頃土地日後使用情況，包括對公眾的開放程度以及對高爾夫球運動發展，「我睇唔出局長已經作咗個決定，收咗32公頃後，其餘就唔郁。」他又認為社會應該「公道啲」，明白政府需要考慮不同持份者的意見。

曾鈺成又認為，當日特首決定成立小組，已表明會「重視、尊重」小組提出建議，也明白政府若照單全收小組建議，未必是最負責任的做法，但作為收集民意架構，已在報告如實反映民意，又直言未曾看過「咁受公眾支持嘅公眾參與活動。」他認為，小組諮詢工作「唔輕易」，直言對小組主席黃遠輝及多位成員表現「肅然起敬」，為報告投入的時間及精力難以想像，面對不同批評還堅持工作。