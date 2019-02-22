【土地大辯論】劏房戶訴政府放生高球場：每球波都建築我痛苦之上

政府周三（20日）公布，將局部收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地，主要可建公營房屋。 居於劏房的萍姐（化名）聽見消息後一度喜上眉梢，認為不可能的事終有希望。但她其後細心一想，只收回32公頃土地換來的公屋單位，未來也許「輪也輪不到」。 年輕曾是納稅人，老來長年患病，66歲之齡還要由「正常」大小的劏房搬至只有50呎的劏房，曲身席地而睡。萍姐見眼偌大的高爾夫球場淪權貴玩意，再眼看一眾低下階層為一個家顛沛流離，不禁慨嘆：「每一球擊出嘅高爾夫球，都建築於我嘅痛苦之上。」萍姐更稱有可能未上樓就已離世，對政府已不抱希望，但只求不要死了也無人知。

萍姐的劏房只得50呎，每晚也要曲膝睡覺。(張雅婷攝)

居住劏房6年的萍姐，因受政府綜援的租金補貼所限，最近從一個80呎的劏房搬至一個只有50呎的劏房，月租3,200元。還未扣除水電開支，萍姐每日只剩80元零用錢。年輕時從事文職、又曾做過洗碗，惟患病後令萍姐未能工作，身為長者，卻因住屋問題令她難以安老。

曲身席地睡四階磚 恐未上樓先過世

一直是「無殻蝸牛」的萍姐一生經歷至少廿次搬遷，從有租金管制到天價租金，大屋搬細屋，更慘至要曲身睡在只有四個階磚的地下。自言樂觀的萍姐每當談及居住問題，總不禁眼眶泛紅，為此更要接受心理輔導。「再住落去，我真喺癲！」萍姐說的，是曾經居於無窗劏房的經歷，兜兜轉轉，萍姐新租的劏房一開窗就是天井，又面對同一困境。

萍姐去年申請公屋，房署職員稱她可能要等四年，「𠵱家話四年，等六年都無佢符，話唔定我到時bye bye（死亡）都未知！」政府的「土地大辯論」曲終人散，她亦關注當中收回粉嶺高爾夫球場一事，直到得悉政府公布收回部分後，她開心了一陣子：「一直以為無可能收得返！」但開心過後，疑惑隨之而來：「得咁少？係有好過無咁解！政府到底是不是有心做事？」

萍姐說，她不是仇富，但高球場是牽涉公平問題。她解釋，高球場使用率偏低，認為一個負責任的政府應先解決房屋問題，給市民基本生活保障。看見高球場「曬太陽」，萍姐感到痛心：「打每一球高爾夫球，都建築於我痛苦身上。」

關注組：劏房戶看不見希望

世上沒有無緣無故的恨，一直協助萍姐的關注葵涌劏房大聯盟成員丘梓蕙批評，政府雖說全盤接受土地供應專責小組就「土地大辯論」的報告，但小組報告是建議高球場餘下140公頃用地需否收回或重置，交由政府研究後再決定，惟政府已明言未有意改變用途。

丘續指，劏房戶和大聯盟都對政府的決定表示失望，因為18個土地選項中，收回粉嶺高爾夫球場是最可能及最快能提供土地的選項，惟政府未有理會，反自行提出「明日大嶼」，根本未能幫到劏房戶。「政府非處理緊急問題，你是否要他們住多30年劏房等明日大嶼？」丘坦言，劏房戶目前是看不到希望。

土地大辯論落幕，但萍姐的劏房租約才剛開始，萍姐不敢奢望看到將來，只求不要在劏房死了也無人知。