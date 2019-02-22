【政壇MeToo】泛民女社區主任報警　稱落區遭非禮：女仔落區唔易

地區政團又爆出「MeToo」醜聞。將軍澳民生關注組昨晚（21日）於Facebook發表聲明，指其厚德社區主任王卓雅於街站工作期間被非禮，已報警求助。 王卓雅接受《香港01》訪問憶述事件經過，指有人趁她與街坊傾談期間，靠近她蹲下綁鞋帶並觸摸其腿部，隨後逃去，她認為不能啞忍，又感慨女性做地區工作，有時比男性受到更多制肘：「女仔落區困難會較多」。 曾任九龍城區議員多年的民主黨莫嘉嫻直言，做地區工作「間唔中都有遇過」類似事件，有長者會「恃老賣老」，向女性地區主任作出越界行為，她經常提醒同事出席公開活動時要保持警覺。

將軍澳民生關注組昨晚（21日）於facebook發表聲明，指其厚德社區主任王卓雅，於街站工作期間被非禮，並已報警求助。（將軍澳民生關注組facebook截圖）

將軍澳民生關注組的聲明指，於昨日傍晚5時許，王卓雅進行社區工作期間，被一名活躍於同一社區的「建制派男子」非禮。關注組又指，王卓雅及其他成員在過去數年服務社區期間，曾受到大大少少不同程度的滋擾，惟是次明顯針對女性身份作出非禮恫嚇，已要求警方作出嚴正調查，又呼籲目擊事件的居民提供線索。不過，聲明沒有指明該「建制派男子」的具體身份或特徵。



現年23歲的王卓雅為全職社區主任，她表示過往曾多次受到電話騷擾，包括在電話中表達露骨字眼，惟今次是首度在進行地區工作期間，有人以身體接觸形式非禮。（王卓雅facebook）

「佢對得你做，可能下次就會對你啲街坊咁做」

王卓雅其後接受《香港01》查詢時披露，昨日下午在厚德商場門外擺設街站派發單張，期間有人趁她與街坊就社區議題傾談時，靠近她蹲下綁鞋帶，然後觸摸其腿部，隨後逃去。她隨即報案並已錄取口供，警方已向商場取閉路電視畫面調查。王卓雅又指，事後有街坊向她表示涉嫌非禮人士「經常幫建制派手」，但王坦言並不認識該人，此前亦對其全無印象，而同區有另一名民建聯社區主任及區議員亦進行東區工作，王表示不會揣測涉嫌非禮她的人士是否為對方義工。

現年23歲的王卓雅為全職社區主任，她表示過往曾多次受到電話騷擾，包括在電話中表達露骨字眼，惟今次是首度在進行地區工作期間，有人以身體接觸形式非禮，她認為事態嚴重，不能啞忍，因此報警。王又表示，「女仔落區困難會較多」，例如較容易被抹黑，「有人會話你做雞，或者話你性生活好亂」，不過她表示不會被此類騷擾乃至非禮嚇怕，會繼續在區內服務街坊，就算再遇到事件亦會挺身而出舉報，絕不姑息，「佢對得你做，可能下次就會對你啲街坊咁做。」



王卓雅昨晚在其facebook上發表貼文，慨嘆「女仔落區唔容易」。（王卓雅facebook截圖）

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非單一事件 莫嘉嫻：有長者會恃老賣老

事實上，社區主任受到滋擾，並非首次發生。《香港01》曾於去年5月報導，民建聯社區幹事鄧麗玲屢次接獲同一名自稱街坊的男子以電話騷擾，包括要求鄧發送性感照片、坦認自己正看著鄧的照片手淫等，同樣已報警求助。鄧麗玲坦言自己做地區工作，對類似事情「冇得擔心」，只能學習保護自己，又指曾因覺得羞恥而沒有向其他人公開事件，不希望予人感覺「搏宣傳」。

從事地區工作多年的莫嘉嫻表示，做地區工作「間唔中都有遇過」類似事件。她透露，有長者會「恃老賣老、恃熟賣熟」，趁機輕撫同事的背部或把手放在其肩膀上，並辯駁指「我當你孫女咋」。莫嘉嫻強調，經常提醒同事出席公開活動時要保持警覺，與異性保持距離，遇到騷擾不要啞忍，立刻揚聲尋求協助。她直言，不會因害怕得罪街坊而有所顧忌，保護自己是首要任務。