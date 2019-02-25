海砂批發價一年貴一倍　大灣區發展恐增搶奪　工程界促轉戰東南亞

機場三跑正進行填海工程，但卻面臨海砂短缺。除了三跑外，未有還有中部水域1,000公頃填海、130公頃東涌東填海等項目，砂從可來？ 統計處最新數據顯示，現時每噸海砂批發價達250元，較一年前同期貴一倍。有工程師指出，本港填海用的海砂或江砂，主要來自珠江一帶，是「獨市生意」，適逢內地近年對海砂需求大，加上大灣區發展都會與香港「搶砂」，建議本港日後的填海項目可考慮向鄰近其他地區買砂，但料需付較貴運費。

本港海砂批發價為每噸250元，較十年前貴兩倍。（梁鵬威攝）

三跑尚欠6000萬立方米填料

整個三跑項目的填海面積為650公頃，負責合約編號3206主填海工程的，是「香港振華—中交建設—中交疏浚聯營」﹝ZHEC-CCCC-CDC JV﹞，《香港01》曾致電查詢，惟對方表示沒有回應。

當年有份競投三跑填海工程的路勁基建聯席主席單偉彪今早（25日）在商台節目中表示，據他了解，承建商本以每立方米60元的價錢向內地買砂，但由於供應短缺，需轉向越南等地購入，每立方米售價至少達200元，較預算高2.3倍。

單續指，三跑工程尚欠的6,000萬立方米的填料，數量龐大，業界預料承建商於未來兩個月都很難覓得超過50萬立方米的填料，意味工程很大機會延期。他建議先利用現有的海砂填滿重要的位置，如需興建跑道、樓宇的地方。

黃澤恩預期隨着大灣區發展，海砂搶奪戰只會加劇。（黃寶瑩攝） 內地建屋高價搶海砂 消失的海砂去了哪兒？工程師學會前會長黃澤恩就指，本港絕大部分的海砂來自內地珠江一帶，是「獨市生意」，由於內地近年亦有需求，故搶高價格及令供應變得緊張。他舉例，廣州的房地產集團「恒大集團」需要海砂建屋，但由於位置較近海砂開取點，加上建屋所使用的海砂佔整體成本不到1%，地產商可以用較高價購入海砂，與香港競爭。

翻查統計處數字，最新的（2018年11月）海砂批發價創新高至每噸250元，與一年前同期的126元相比，大幅增加98%。若與10年前同期，即2009年的79元相比，升幅高達216%，超過兩倍。

超支責任未知誰屬

面對海砂價格飆升，黃澤恩指香港只好「舉手投降」，即使貴，也要買，不可停工。他解釋，三跑延遲啟用的日數與損失的收入的正比，若暫時停工，亦難保海砂價格只會更貴。三跑合約的填海工程連同購入填料佔92.4億元，一旦超支，責任誰屬？單偉彪認為一般是由承建商出，但最終都要問機管局。黃澤恩就指，由於工程涉及的填料數目龐大，一般會有合約條款列明，若因通脹而令材料超支，可向機管局「計數」。機管局就未有交代一旦超支將如何「填氹」。

即使捱得過三跑，本港未來仍有中部水域1,000公頃填海、130公頃東涌東填海、龍鼓灘、欣澳及小蠔灣等填海項目，海砂價格會否大幅飆升？黃澤恩預計，隨著大灣區發展，前海、橫琴等地對海砂的需求只會更大，香港應嘗試搜羅其他鄰近地區的海砂，但就需付較高運費。