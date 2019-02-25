【沙中線】獨立調查委員會提交中期報告　政府：會以適當方式公布

沙中線紅磡站獨立調查委員會今日（25日）就紅磡站擴建部分的連續牆及月台層板建造工程向行政長官提交中期報告。行政長官林鄭月娥表示，政府會仔細研究中期報告，並就公布中期報告的方式及其他相關事宜徵詢律政司的意見，在作出決定後會以適當方式公布報告，亦期望委員會經擴大範圍的調查早日完成。

紅磡站獨立調查委員會今（25日）提交中期報告。(資料圖片)

獨立調查委員會於去年7月10日由行政長官會同行政會議委任。聆訊由2018年10月22日至2019年1月29日共進行46日實質聆訊，並聽取72名證人的證據、亦接納了另外14份證人供詞及一份專家報告。由於調查範圍廣泛，故提交報告的期限由原本2019月1月9日或之前，延至2019年2月26日。

林鄭月娥表示感謝委員會主席夏正民和委員Hansford教授的努力，在不足八個月內就委員會原來的調查範圍進行調查及撰寫中期報告。

另外，行政長官會同行政會議於本月19日決定擴大委員會的職權範圍，調查沙中線紅磡站的北面、南面連接隧道及列車停放處的違規情況，故調查委員會已改稱為「沙田至中環線項目紅磡站擴建部分及其鄰近的建造工程調查委員會」，且提交報告的期限將會延至2019年8月30日。