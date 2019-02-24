【沙中線】南北走廊連續牆疑滲水　土木工程師：倘惡化需灌漿加固

沙中線紅磡站工程接連被揭出工程醜聞，《香港01》再接獲有關照片，顯示紅磡站南北走廊上的東面連續牆，在去年11月疑似出現滲水問題。有資深土木工程師估計，情況或與止水帶破損有關，引致地下連續牆接口有水滲出，雖然暫時情況未算嚴重，但仍然需要繼續觀察，假如問題惡化出現漏水，就可能需要灌漿補救。 《香港01》正就此向路政署查詢，暫未有回覆。

相片顯示，連續牆疑似出現滲水。（消息人士提供相片）

倪學仁：或與安裝不良有關

消息人士向《香港01》指，照片攝於去年11月5日，位置為南北走廊上的東面連續牆。照片中清楚顯示，牆上部分位置濕透，懷疑有滲水情況。

資深土木工程師倪學仁觀看過照片後表示，問題或與止水帶破損，或安裝不良有關，引致地下連續牆接口有水滲出。

他續稱，止水帶一般置於兩幅連續牆之間，由於工程於地底展開，有一定難度，故不時出現止水帶鬆脫、破損的問題，並不算罕見。

倪學仁表示，現時情況可接受，但如有惡化，就需灌漿或加固。（資料圖片／林若勤攝）

港鐵：輕微滲水屬常見現象

倪學仁稱，照片情況顯示，雖然確有滲水，但未算非常嚴重，流量似乎不大，應在可容忍範圍內，未影響結構安全。不過他指，需要長期觀察情況，一旦問題惡化，有水流出，就需採補救措施，包括灌漿或加固等，「最怕流量愈嚟愈大，再唔處理，就更加難處理。」

港鐵回覆時表示，並不清楚照片是在何處及何時拍攝，不過地底工地牆身受地下水水壓影響、有輕微水漬或滲水等，在地下鋼筋混凝土建造工程而言，屬很常見現象。

港鐵續稱，只要有適當止水措施，就可妥善處理問題。

事實上，紅磡站並非首次被揭有滲水問題，港鐵去年承認，於前年8月發現南北走廊隧道混凝土結構施工出現滲水，之後發現鋼筋接駁位置未達施工標準，承建商更因而需移除部路軌，之後再次施工。