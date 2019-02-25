【沙中線】螺絲帽拉力測試被指未跟屋宇署標準　扭6圈鋼筋全肥佬

沙中線紅磡站屢被揭發工程問題，鑿牆檢驗期間更發現有大量鋼筋螺絲帽未有完全接駁，惟港鐵堅持螺絲帽扭入6圈便足夠安全。港鐵與另一實驗室於本月20日就螺絲帽部分扭入情況，進行循環拉伸及壓縮測試。《香港01》取得相關測試報告，有資深土木工程師稱報告未有按足屋宇署的標準進行，或會影響測試結果，更質疑測試工作「唔明點解可以唔跟足，係咪有其他苦衷」。 測試結果又顯示，5個扭入6圈螺絲帽的鋼筋樣本全部均「肥佬」；而扭入7圈的鋼筋樣本亦有2枝未能達標。

資深土木工程師倪學仁檢視過相關測試結果，指出是次測試未有跟足屋宇署標準進行。(資料圖片)

港鐵與香港土力混凝土工程有限公司於本月20日就螺絲帽的不同扭入程度，分別為6圈（28毫米）、7圈（32毫米）以及8圈（36毫米）進行循環拉伸及壓縮測試（Cyclic Tension & Compression Test），根據結果顯示目前累計測試了合共15枝鋼筋樣本。

涉事測試的鋼筋批次為「460等級」鋼筋，即拉力強度為460兆帕。測試分開4個階段，首階段先將鋼筋拉伸至強度437兆帕，然後再壓縮至強度230兆帕，循環進行20次。次階段及第三階段則將鋼筋樣本分別拉至屈服應變強度兩倍及五倍，再壓縮至強度230兆帕，合共8次。首三階段倘鋼筋樣本未能拉至指定強度，便會視為不達標。當通過首三階段測試，最後階段便會將鋼筋拉至斷裂，以測試其拉力強度是否達標。

根據屋宇署規定，進行上述的循環拉伸及壓縮測試，須先取出一個鋼筋樣本進行以上測試，並取得該枝鋼筋實際屈服應變的表現數據，以此為基礎訂定接下來鋼筋樣本的屈服應變指標。惟報告顯示，是次測試設定了屈服應變的數值為0.43%，未有跟從屋宇署的《混凝土結構作業守則2013 年》規定，須以實際屈服應變數據再展開多階段測試。

工程師質疑為何無跟標準：係咪有苦衷?

資深土木工程師倪學仁檢視過相關測試結果，並配以屋宇署規定的守則作比對，確認是次測試未有跟足屋宇署標準進行。他指出，目前鋼筋樣本的屈服應變強度設定為0.43%，雖然數值並沒有超出一般範圍，惟正常做法應是鋼筋樣本進行首階段測試後，得出屈服應變強度數值，再就此數值展開第2至第4階後測試，並應用於不同扭入程度的鋼筋樣本。他續指，現時的做法一開始已設定了數值，與實際測試結果會有一定差異，質疑測試工作「唔明點解可以唔跟足，係咪有其他苦衷?」。倪學仁又指，港鐵與有關實驗室就螺絲帽進行一系列測試，每個測試應選用同一套標準，否則會影響測試結果。

港大土木工程系副教授楊德忠表示，測試未有按照屋宇署規定進行，惟會否影響測試結果則不確定。他補充，如果實際測試鋼筋的屈服應變數值比設定數值大，有可能會「壓低咗個數」，即本身或會拉斷鋼筋，但數值強度減弱便不會拉斷，惟是次未有進行實際測試便設定了屈服應變的數值，故未能確定會否影響測試結果的準確度。

港鐵與實驗室於本月20日進行循環拉伸及壓縮測試，結果顯示5個扭入6圈螺絲帽的鋼筋樣本全部均「肥佬」。(資料圖片)

扭入6圈5枝鋼筋樣本全「肥佬」

另外測試結果發現，扭入6圈的5枝鋼筋樣本，有2枝鋼筋樣本未能通過第三階段的循環拉伸及壓縮測試，同時全部進入第四階段的拉力測試，表現均全部「肥佬」，分別有4枝鋼筋樣本的螺絲帽斷裂、1枝絞牙出現鬆脫「滑牙」，同時亦有一枝鋼筋樣本拉力強度未能達致575兆帕標準；扭入7圈的9枝鋼筋樣本，全部均通過首階段測試，惟有2枝鋼筋樣本未能通過第4階段拉力測試，出現鋼筋絞牙鬆脫現象；至於扭入8圈的1個鋼筋樣本，才能通過4個階段測試。

《香港01》就有關測試使用的標準不一，向香港土力混凝土工程有限公司查詢詳情，惟他們拒絕回應；同時亦正等待路政署、屋宇署以及港鐵回覆。