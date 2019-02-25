【明日大嶼】離島區議會通過方案　政府將未研究先估算造價

政府於去年的施政報告提出「明日大嶼」計劃，共填海1,700公頃，發展局將於下月諮詢立法會。 離島區議會於今日（25日）討論方案，土木工程拓展署可持續大嶼辦事處處長李鉅標於會上指，社會上部分意見對方案存有誤解，而下月在立法會申請撥款時，將「未做研究，先做估算」，以顯示本港有能力應付項目。

政府於去年提出明日大嶼的發展計劃。（資料圖片／歐嘉樂攝）

離島區議會於今日討論「明日大嶼」方案，土木工程拓展署可持續大嶼辦事處處長李鉅標稱，社會上不少聲音對方案有誤解，包括環境、成本效益等方面。他認為有關的憂慮為技術層面的問題，將研究可兼顧環境保護的發展方案。政府將於下月就方案諮詢立法會，李鉅標稱屆時將破例「未做研究，先做估算」，令社會明白本港有能力應付計劃。

會上有區議員就方案提出反對，包括質疑方案為大白象工程，亦有人擔心將破壞生態環境，對附近的坪洲造成影響。另外亦有區議員贊成方案，建議將大嶼山西南部列入計劃之中，以縮短大澳到東涌的車程至15分鐘。方案最後以12票支持，4票反對獲得通過。

廖振新（圖右）稱，研究方案將包括收集喜靈洲和長洲南填海的資料。（資料圖片）

發展局副局長廖振新於會後稱，將就假設進行成本估算，但強調越初期進行估算，其變化將會越大。他又稱，日後研究將同時就喜靈洲和長洲填海計劃作初步資料搜集，包括填海範圍、生態環境影響等。而他又提及，本港主要用公眾填料作填海之用，海砂只佔小部份，將研究若多使用公眾填海物料可否減省成本。