2018年全年139宗愛滋病呈報個案五年最高　醫生呼籲市民定期測試

衞生署公布2018年第四季的愛滋病病毒新增共172宗，當中75%（129宗）透過性接觸感染、2宗因注射毒品感染、另有41宗因資料不足而未能確定。

衛生署防護中心顧問醫生（特別預防計劃）陳志偉。（麥凱茵攝）

衛生署防護中心顧問醫生（特別預防計劃）陳志偉表示，第四季的172宗愛滋病病毒感染個案，涉及148男、24女，當中33人因異性性接觸感染，雙性性接觸感染是14人，而同性性接觸感則為82人，佔整體的47%。另有兩宗為注射毒品所感染，其餘個案則因資料不詳未能確定傳染途徑。在172宗個案中，有37宗為愛滋病呈報個案。

在37宗愛滋病個案中，13宗為異性性接觸，17宗為同性性接觸，兩宗為雙性性接解感染。陳志偉稱，性接觸仍是最主要的愛滋病病毒傳播途徑，而今年第三季最常見的愛滋病併發症是肺囊蟲肺炎，達接近六成。

今季的新感染個案中，有128人（74%）已到衞生署或醫管局轄下的愛滋病專科服務接受治理。

2018年全年有139宗愛滋病呈報個案，比2017年的91宗大幅增加，亦是過去五年最多。根據世界衛生組織的資料，愛滋病已被列為長期病患的一種，只要持續定時服藥，感染者的壽命能夠和非感染者無異。陳志偉指HIV病毒潛伏期可長達十年，現時藥物可以有效抑制HIV病毒，呼籲市民定期做HIV抗體測試。