最低工資加至37.5元　勞工界稱無奈接受　促一年一檢

港府建議將最低工資，由目前的34.5元調整至37.5元，立法會負責審議相關修例的小組委員會今日(26日)首次開會。勞工界議員指今次調整僅屬無奈接受，又要求盡快落實一年一檢，追回滯後，又批評官員以「何不食肉糜」思維，看待基層僱員生活，批評做法涼薄；另有議員批評，37.5元根本不足糊口，亦僅能勉強購入快餐，促請日後加入生活工資作考慮因素。

最新工資兩年一檢，最新水平建議由34.5元加至37.5元，如獲立法會通過，將於今年5月1日生效。(資料圖片)

勞聯勞工界潘兆平指，無奈接受今次調整幅度，因涵蓋的受惠僱員人數不足10萬，保障層面不夠廣泛，他又指，最低工資仍維持兩年一檢是不理想，令相關員工加薪滯後，「公務員就年年有得加，無議價力打工仔就要等委員會開完會，先有得加。」

議員批官員「何不食肉糜」



工聯會勞工界陸頌雄同樣形容，今次是無奈勉強接受，他指海外有國家將最低工資受惠對象訂立目標至5%至10%，惟港府所訂水位，卻變相將該批低薪僱員，跌落貧窮線，批評港府是製造貧窮，認為有必要追回落後。工聯會另一勞工界議員何啟明則批評，官員「何不食肉糜」，又指港府8成外判工仍領取最低工資，「係好核突的事情」，要求盡快落實一年一檢。

民主黨尹兆堅則追問未能訂立一年一檢的阻力何在，他以最新的快餐店巨無霸指數作對比， 指最新的最低工資水平，僅剛好購買一個巨無霸餐，「但勞動後口渴，加大汽水就唔夠喇」；他又指，自2011年首度調整最低工資，快餐店麥當勞的超值餐，已由20元加至目前的25元，升幅達25%，質疑最低工資累計增幅嚴重滯後。

公民黨郭家麒則批評，最低工資調整後，日做8小時、返足26日工的基層僱員，月薪仍可低達7800元，反問與會官員能否以相關金額生活，並要求港府日後以生活工資作釐定。

勞工處助理處長何錦標表示，上調最低工資水平後，預計將會有6至7萬多僱員受惠，佔全港整體僱員約2%，企業薪酬開支額外增加8至9億元，相信大部分企業包括中小微企均可承受。他又指，因委員會工作進程緊湊，港府現階段傾向維持兩年一檢的周期。

