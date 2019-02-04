【共享經濟】共享汽車Uber前CEO傳伙共享單車ofo前COO搞共享廚房

共享熱潮略有降溫，例如早前在中國爆發式發展的共享單車便出現倒閉潮，據報行業大半公司已停止運作，行業巨頭如ofo等亦屢傳陷財困，但「一雞死一雞鳴」，《南華早報》引述知情人士指，共享汽車公司Uber前CEO卡蘭尼克（Travis Kalanick）正與共享單車公司ofo的前首席運營官張嚴琪合作，將共享廚房引入中國市場。

據《Recode》等外媒報道，卡蘭尼克去年3月通過其下基金斥資1.5億美元，收購CloudKitchens控股公司City Storage Systems的控股權，從而進入共享廚房領域。該項目被形容為「WeWork的廚房版」，主要目標客群是只做外賣的餐飲公司。他們會接管閒置的房地產，並添置廚房設施，然後將廚房出租予餐飲公司，City Storage Systems則提供房地產、設施管理、技術和營銷等一系列服務。

這共享生意，現時在美國也未算十分受歡迎。而中國外賣市場潛力巨大，2017年市場規模超過2,000億元人民幣，年增長率保持逾20%。有機構預測，至2020年，外賣滲透率會在80%左右，在線外賣的消費用戶將增至6億人，整個O2O外賣市場交易額料突破7,000億元人民幣，難怪卡蘭尼克有意到中國發展共享廚房。不過現時內地已經有熊貓星廚、上海吉刻聯盟等共享廚房集團，CloudKitchens要在中國脫穎而出估計也不容易。