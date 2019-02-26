屯門五幅地建公營房屋　提供1萬單位　料2023至26年分階段落成

規劃署去年建議改劃屯門5幅政府土地，興建約萬伙公營房屋單位。房屋署向區議會遞交文件，提及5幅合共8公頃的土地，合共興建約10,730個單位，，署方預計最快於2023/24年度至2028/29年度分階段落成。

5幅改劃土地位置。（區議會文件）

根據文件，5幅改劃土地位於第 28 區湖山路以北的土地，第17區連接皇珠路及毗連業旺路的土地，第16區恆富街以西的土地，第39區顯發里以南的土地，及第23區屯興路以東的土地。

為增加公屋供應量，政府去年改劃5幅位於屯門的土地作建公屋之用。（資料圖片） 業旺路地盤最大 預計可供近萬人居住 五個屋苑的地積比均為6.5倍，當中以業旺路的地盤面積最大，約2.41公頃，4座大廈提供單位約3,550個，容納9,930人，屋苑提供弱智人士輔助宿舍、展能中心暨嚴重弱智人士宿舍及綜合職業康復服務中心等，工程最快可於明年展開，料2024/25年度落成。



其次是湖山路，地盤面積約1.89公頃，提供2,940伙，預計人口約8,230人，預計2021年展開工程後，可於2025/26年落成。



恆富街及顯發里的公屋項目，佔地較細，分別提供520伙及950伙，容納約1,460人和1,700人。而顯發里項目將於今年展開拆卸現有培愛學校工程，兩項目預計落成為2023/24年度。

房屋署表示，為盡快落實公屋發展項目，土木工程拓展署將進行相關的地盤平整與基礎建設工程，並預計於公屋入伙前完成。



至於屯興路以東的公屋項目，房委會及土拓署日後會再向屯門區議會作匯報。