黃之鋒向懲教署索償1.6萬案　官指證供矛盾裁敗訴　黃明言上訴　

香港眾志秘書長黃之鋒前年因衝擊公民廣場案被判入獄，他指於東頭懲教所「轉倉」時，遭懲教人員命令剝光豬並「踎低」答問題等方式羞辱，認為有損在囚人士尊嚴，早前入稟小額錢債審裁處向懲教署索償1.6萬元。審裁官今（27日）指黃證供矛盾，裁決指控不成立，黃表示會上訴。

黃之鋒向懲教署索償案被裁定敗訴。（林樂兒攝）

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申索人黃之鋒前年因衝擊公民廣場被判入獄，由於他當時未滿21歲，先被安排至東頭懲教所服刑，至同年10月16日，他年滿21歲後，須轉往成人倉。黃稱期間接受搜身，及被要求蹲下盤問，認為遭到不尊重對待。

官指無證據顯示職員有惡意

審裁官指此案爭議黃有無光身蹲下回答問題，惟未能提供足夠詳情作出指控，且供詞前後不一。她指，黃不太記得搜身動作，申索書稱蹲下兩次，庭上作供卻謂三次。官質疑，黃稱感到難受及受辱，但他竟無法憶起對方問了什麼額外問題，令人難以置信。官謂，即使黃有赤身蹲下回答問題，但如他所指，懲教人員沒要求他抬頭回答。她續指，無證據證明職員有惡意，或黃會因此擔心遭受暴力對待。官認為懲教人員可說出搜查動作，供稱的搜查時間亦合理，供詞較可信。

黃須付署方逾2百元交通及影印費

審裁官裁定黃敗訴。就控方的訟費申請，她指懲教人員受薪，亦有責任作供，遂判黃只需支付2百多元的交通及影印費。黃庭外指，署方大量位置沒安裝閉路電視以提供客觀證據，他以平常心看待意料之外的結果。他又透露，被告申請約1.2萬元訟費。

案件編號：SCTC028340/18