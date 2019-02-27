【財政預算案2019記者會．持續更新】外圍經濟影響　陳茂波認減甜

財政司司長陳茂波今日（27日）早上在立法會宣讀最新一份《財政預算案》，宣布會預留約1500億元在利民紓困措施及經濟發展，並預計2018/19年度盈餘587億元，財政儲備將達11,616億元。陳茂波下午3時在記者會進一步詮釋預算案的各項措施。

↓財政預算案2019懶人包 派糖措施逐樣睇↓

+ 12 + 11 + 10

預算案重點文章：

財政預算案全文 派糖、退稅、醫療、教育措施足本睇



財政預算案2019重點懶人包 派糖縮水 退稅、退差餉一律「減甜」

【財政預算案】薪俸稅及個人入息課稅退稅75% 上限降回至2萬元



【財政預算案】差餉免四季 每季上限縮水至1500元 涉329萬業主



【財政預算案】再為DSE學校考生繳考試費 向基層學生派錢2500元



【財政預算案】長者醫療券一筆過加1000元 累積上限加至8000元



【財政預算案．持續更新】財政盈餘縮水 退稅、免差餉全「減甜」



為何無提明日大嶼對財政影響?

【15：10】被問到明日大嶼計劃在今次財案並無提到相關基建估算以及對財政影響，是否害怕金額嚇到市民。 陳茂波認為，本港財政有足夠能力承擔推展，未來一年，會有相關錢預留給工程技術研究，具體要再待發展局深入在審批時再分析。另外，就政府提出200億買60個物業，陳指這是由勞工及福利局提出，認為有一定政策考量，會持開放態度，配合備用資源，盡快物色物業提供給市民。而措施非首次提出，1995年亦曾有先例。

【15：12】陳茂波續指，勞福局在提出構思以200億元買60個物業，揀選物業時會考慮哪些區域需要提供甚麼服務，以及所針對的服務對象，有哪些物業較適合等，他強調物業的地點包括港九新界，又指勞福區會分幾年去做，並非一次過購買物業。

被問到對深圳的GDP首次超越香港的看法，陳茂波指大家要明白深圳的人口遠超香港，政府會繼續幫助本地年輕人提升競爭力。

獨立法治是港成功基石

【15：16】有媒體關注環境保護議題，陳茂波指當局重視環境保護，又舉例指政府有為柴油商用車提供誘因，日後如有任何合適政策將會不遺餘力推動。

就近日大灣區的發展規劃，陳茂波強調香港是大灣區中的獨立關稅區，其中一個主要目標是令生產條件可自由流動，他重申獨立法治及關稅制度是香港成功的基石，政府在這方面永遠不會作出妥協。

陳茂波(中)就新一份預算案會見傳媒。(羅君豪攝)

外圍經濟環境一般 減少「派糖」

【15：20】 陳茂波表示，今年盈餘為500幾億元，比去年少好多，但一次性紓困措施的力度有400幾億，相對比例屬大。他指，今次減少派糖，原因是考慮到外圍經濟環境一般，但強調雖然金額減少，但「唔想減太多」。對於被指無照顧N無人士，他解釋在職家庭收入津貼及在職交通津貼上，政府已額外派多一個月，對基層人士有一定照顧，另外今年社福投資力度並無減少。另外，政府亦預留824 億做房屋儲備金，他指，在公營房屋財政資源不會減少，呼籲市民不用擔心。



【15：24】今年的預算案主要方向之一是「撐企業」，陳茂波回應對中小企的支持不足的質疑時指，已從幾方面助企業提升營運效率，亦有將基金加碼協助企業開拓市場，包括內地及東盟市場；另一方面，若中小企融資有困難，亦有中小企融資擔保計劃，以及於4月1日生效的二級稅制，政府會在出現負面情況時再採取合適措施。他又承認目前外圍環境較「曳」，對香港的影響立竿見影，出口下跌之餘，消費增長亦相當緩慢，因此在計劃支援措施時要「穩陣啲」。



【財政預算案】824億房屋儲備金回撥庫房 林鄭再DQ前朝房策遺物



【15：30】房屋儲備金回撥到財政儲備，儲備金目前滾存至824億元，獨立於財政儲備之外。陳茂波承認，該儲備金回撥後，今年財政先有170幾億盈餘，故屬「輕微擴張性的財案」，但認為長遠而言，並未造成結構性大變化。今年一次性紓困措施能令本港經濟提振1.7%。

料購置非住宅物業用作社福設施

【15：40】面對社福設施場地不足問題，預算案提出撥款200億元，購置60個物業，被問到目標會購買什麼物業，以及如何防止買賣過程有利益輸送，或令市場因政府購置而提高物業價格。財經局常任秘書長劉焱指，政策由勞福局方提出，原意是為一些人口密集，未能容易找到新地建社福設施的地方，購置物業，以滿足長者、幼兒、殘疾人士等對支援設施的需求。劉焱指，相信政府會購置非住宅物業。至於市場反應、公眾觀感等，劉焱指，勞福局方會小心考慮各項影響因素，詳情有待局方交待。

財政司司長陳茂波。(羅君豪攝)

【財政預算案】薪俸稅及個人入息課稅退稅75% 上限降回至2萬元

退稅、差餉寬免為何「縮水」?

【15：31】被問及今年的退稅及差餉寬免何以「縮水」，陳茂波指出，去年的盈餘有一千四百多億元，今年只得五百多億，因此一次性的措施力道相當要較輕，他形容今次的退稅力道較「匹配」。他又認為預算案的資源運用金額相當大，例如預留金額作醫療基金、過渡性房屋等之用。他指預算案的措施是要回應社會需要，若見到社會痛點，政府希望可以及時做回應。

【15：34】「未來基金」為上一屆政府提出的措施，被問到今屆政府對措施的取態。陳指，「未來基金」涉款約2000幾億，未來十年不會動用，只視作長線投資，作為香港未來需要。至於派4000元的關愛共享計劃，陳指同事正處理申請。他又重申，政府考慮到盈餘規模、經濟狀況，現時紓困措施已是最合適。

【15：36】陳茂波承認今年的賣地收入較預期少，源於有兩幅地在拍賣時未能賣出，但他認為未來一年由於有很多優質地段的商業用地可出售，包括西九龍高鐵站上蓋、以及位於啟德發展區的用地。他指在預計市場反應及用地地點後，相信未來一年的賣地收入相當可觀，因此在這方面的估算金額較高。

【財政預算案】長者醫療券一筆過加1000元 累積上限加至8000元

醫療開支 陳茂波：「唔需要擔心唔夠錢錢」



【15：44】陳茂波回應設100億元公共醫療儲備基金時指，自去年財政預算案開始，已聽到有意見指，輸入人口增加，應該增加醫生培訓的建議，又明白近年醫科畢業生對就業前景的憂慮，亦有大學內的醫科教授提出擔憂，因此預留100億元讓醫療界人士放心，若有突然的情況需要用錢亦可以用。他又指現時政府向醫院管理局的3年撥款周期，已考慮人口政策，「唔需要擔心唔夠錢錢」。

有傳媒質疑財政儲備不斷上升，但今年卻「減糖」，被問到政府預計至幾時才可重拾以往的派糖力道。劉焱回應指，政府預計未來5年財政儲備會有輕微上升，可應付26個月的開支，但由於政府的開支要滿足社會經濟及發展需要而不斷增加，預計至5年後儲備僅可應付19個月的開支，因此要從比例上考慮「派糖」。

【15：50】被問到政府就「減辣」及減低按揭成數的立場，陳茂波表示，重申按揭成數不會改變，不希望向外界發出錯誤的訊息，令人誤解政府會干預市場。對於長者綜援政策，他就指，自己有諮詢過勞福局，正檢討安排，詳細會在局方的記者會交代。被問到未來一年，大眾應否期望派糖愈來愈少，陳指，不知道及不肯定，會視乎當時經濟況、及來年的財政預算而定，故不希望作揣測。劉焱補充，去年有不少稅制改革，相信已經常減低中低收入人士的稅務負擔。

【15：57】陳茂波回應租金管制問題時坦承，現時的樓價並非一般市民可以負擔，政府的看法是要幫助市民置業，必須大量出售資助房屋，但他透露與運房局討論過後，認為現時實施租金抵扣並非合適時機。他續解釋，由於現時的房屋空置率較低，若有租金抵扣制度只會令業主加租，而非令受壓的基層人士受惠，反而令「環境好少少」的中高薪人士受惠。

他又指房屋儲備金若一次過將800幾億的收入撥入庫房，會令該年的數字突然增加，因此較好的做法是分4年當作投資收入撥入政府。

【16：05】財案預留20億元，支持非政府機構興建過渡性房屋。陳茂波表示，20億元只是第一步的投資，聽到有外界聲音質疑是否足夠；他指，20億能有助建更多單位，會考慮有需要時「加碼」。

至於醫療開支方面，陳表示，香港醫療服務是社會「痛點」，每個市民直接間或間接感受得到，希望未來可提升服務，並指醫管局有責任做好。他又指，接受這兩年就醫療的投資，並表示非常支持。

【財政預算案】擲銀彈1.1億設大灣區辦公室 消息：宣傳費佔8千萬



【財政預算案】大灣區發展機會多？ 調查：深圳6成IT人來自香港



發展大灣區是香港政府探索新路向。（資料圖片）

【16：07】陳茂波認為大灣區的發展空間大，特別在於金融服務方面，他舉例自從去年更改了創科產業在本港上市的條例後，共7間公司來港上市。他續指，香港在大灣區內的定位在於金融、創科、航空樞紐等範疇，這些正正是本港的優勢，日後發展時應發揮好優勢，在上述方面繼續領先。

他又指香港與大灣區內其他城市不同之處，在於一國兩制、有三個關稅區，因此有有需要成立大灣區的辦公室，由同事推動及研究應如何突破。

【16：15】政府預測今年本港經濟增長為2%至3%，被問到如果中美貿易戰升級，能否保持增長率或有機會負增長。陳茂波表示，本港經濟環境受外圍影響好大，若外圍環境轉好，例如中美談判有所突破，經濟增長或會比較好，但若轉差，本港情況亦會轉差，「波動好大，要小心留意」。他又強調，政府會小心部署，並要作好警惕 ，「做好穩建防風措施」

至於預算案建議撥款200億元，購置60個物業，陳指，物業是租與買，現時持開放態度，會視乎勞福局的做法。