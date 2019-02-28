【財政預算案】關愛弱勢「派糖」減　基層淪大輸家　社福界失望

最新一份《財務預算案》出爐，基層無緣受惠。今個財政年度盈餘跌至587億元，不及去年逾千億元，除「派糖」措施大縮水外，綜援、生活金、長者生活津貼等，亦由去年的「三糧」變「雙糧」、「N無人士」更得個「桔」；長遠方面，投放於社福經常性開支增幅比例，亦見回落，有別於去年「史無前例」錄得的雙位數，2019/20年度的相關開支預算為843億元，按年增加5.2%。 社福界明言失望，認為《預算案》對扶助弱勢的著墨不多，篇幅大減，財爺於關顧民生方面「交白卷」，過於傾斜富人、中產；邵家臻批預算案「厚中產、薄基層」；鄺俊宇則指「N無人士」連「餅碎都無」；張超雄更指，派糖越派越貧富懸殊。

社福界認為，今屆政府對紓困方面力度不足。（資料圖片）

「三糧」變「雙糧」 公屋免租無影 基層淪大輸家

新一份《預算案》提出的利民紓困措施，明顯大縮水，雖然仍有保持向基層「派糖」，但大幅「減甜」，包括綜援、生果金、長津人士今年只得「雙糧」、即額外多獲派1個月津貼，與去年「出三糧」相比，闊綽度大減；民間倡議的公屋免租依舊無影，以往多度推出、關顧基層漏網之魚的「N無津貼」，亦隨著財爺去年改派4千元，所引起的連串風波後，消失影蹤，今年亦沒派錢措施，基層今次可謂淪為大輸家。



不過，醫療券及學習津貼，則繼續「建在」，分別有相等1000元金額的面值及「加碼」至2500元津貼，但只分別惠及長者及貧窮學童。

新增社福開支應用於安老、「 一校兩社工」

新增的社福方面開支，主要應用於安老服務，港府會增加100個安老宿位，及300個資助日間護理名額，以及推行試驗計劃，為私營院舍提供外展服務，涉13億6千萬元，亦會增撥約12億9千8百萬元加強幼兒、兒童及青少年服務，包括把中學的社工人手增至「 一校兩社工」等，連同非經常開支計算，整體社福開支為972億元，佔港府開支總額16%，僅次於教育的20.4%。

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邵家臻對今次《預算案》表示失望，認為財爺緊抱守財奴心態，對基層困苦無動於衷。(資料圖片)

邵家臻指預算案「厚中產、薄基層」 現時盈餘屬基層「捱返嚟」

社福界立法會議員邵家臻對今次《預算案》表示失望，他認為今年主題「撐企業、保就業、穩經濟、利民生」，已見港府潛台詞，當中的多項措施，亦顯示其「厚中產、薄基層」傾向。

他又指，雖然今年盈餘少於預期，但肇因是財爺計錯數，且帳面上仍有587億元，「一啲都唔少」，他又認為，相關盈餘實是靠市民血汗匯聚而成，「係基層好辛苦靠捱貴租、住劏房、醫療爆煲捱返嚟」，理應回饋社會，並將資源用以改善社福層面，惟財爺緊抱守財奴心態，對基層困苦無動於衷，是難以講通，亦令人憤怒。

他又補充指，今年55至59歲綜援人士甚為無辜，除受港府早前調高長者綜援門檻影響外，今次「派糖」亦由「三糧」縮水變「雙糧」，由於「雙糧」只覆蓋綜援標準金額，「就業支援補助金」不包括在內，他們所得的變相大縮水，「究竟呢班長者係咪前世得罪咗林鄭？」

鄺俊宇認為，今年的預算案對於社福的著墨，近乎交白卷。(資料圖片)

鄺俊宇：「N無人士」連「餅碎都無」

立法會福利事務委員會主席兼扶委會成員鄺俊宇則認為，今年的預算案對於社福的著墨，近乎交白卷，其中「N無人士」更是「餅碎都無」，「真係好絕望，你叫佢哋可以點樣評價呢？」他又指，雖然《預算案》有提出增加500個安老宿位，但輪候冊上現有近4萬名長者，莫說是杯水車薪，「得咁少，連一啖水都無啊。」

不過，兩人同對港府終肯落實中學「一校兩社工」抱正面評價，認為有回應業界訴求，其中鄺關注學界及非政府機構對人手調派安排。

張超雄：派糖越派越貧富懸殊

工黨張超雄不滿港府厚此薄彼，他指，整份《預算案》中，逾100段為經濟內容，但關於民生部分只得50段，關愛措施更只有11段，且一次性紓困措施以富人受惠，認為政府「派糖係越派越貧富懸殊」。

蔡海偉樂見政府接納業界意見

社聯行政總裁蔡海偉則樂見政府接納業界意見，包括「過渡房屋基金」、中學「一校兩社工」、一站式共享親職支援中心，以至破格提出購置私人物業作社福設施，但他認為，政府亦有遺漏不足，未有關顧「N無人士」，亦無及早規劃本港貧窮及人口高齡化。