【財政預算案】公務員增逾3,000職位　工會：現在起薪低、福利少

財政司司長陳茂波今日（27日）宣讀財政預算案，表示將於2019/2020年度增加3,481個公務員職位。 香港公務員工會聯合會主席和香港文書職系公務員總會總幹事梁籌庭先生表示，近年基層公務員的流失率高，如清潔工人及文書助理等職位，若政府所增加的公務員職位能平均分配予各部門，做法會是最為理想。

財政司司長陳茂波指今年將增加3481個公務員職位。﹙資料圖片﹚

財政司司長陳茂波於今日發表的財政預算案中，有兩項是提及有關公務員編制的安排：

第15項：「公務員編制在本財政（編：2018/2019年度）增加六千七百個職位，增幅百分之三點七，高於過去十年大致維持百分之一至二之間的平均增幅，主要原因之一是為應付多個跨境新口岸啓用而增加人手。」

第185項：「在二零一九／二零年度，我們會適度增加各部門的人手，公務員編制會增至十九萬一千八百一十六個職位，較上年度增加三千四百八十一個，增幅約百分之一點八，回復過往百分之一至二的增長水平。」

就此，梁籌庭指一向公務員招聘及去年增加的職位中，有7成都落入如警隊、入境處及消防處等的紀律部隊中，文職機構其實受惠不多，加上多個跨境口岸已經開通，人手分配理應充足，因此他希望政府在今年所增設的三千多個職位中，可以將所增加的人手平均分配予各個政府部門，以解市民所需。

香港公務員工會聯合會主席和香港文書職系公務員總會總幹事梁籌庭先生表示，多個跨境口岸已經開通，人手分配理應充足。﹙梁鵬威攝﹚

基層職位起薪點不吸引

梁先生指，公務員整體的流失率一向不高，即使有明顯流失都是受退休潮所影響，而且中層職位的流失率確是不高且穩定。然而，如仔細分析的話，便可發現基層職位如清潔工人及文書助理的流失率則偏高。他表示：「因為他們的工資與市場有差距，請人比較困難，常常『前門入，後門走』。私人機構的起薪點約為$15,000，而基層公務員的起薪點則為約$12,000至$13,000，而文書助理等文職職位更有學歷要求，加上現今公務員的褔利大不如前，故很難吸引人申請。」

基層職位如清潔工人及文書助理的流失率偏高。﹙資料圖片﹚

人口增加 對社區服務需求提升

他亦指過往公務員招聘，有7成的配額都給予了紀律部隊，但其實隨人口增加，市民到社區服務的需求和要求都愈來愈高，各機構現有的公務員不足以應付各種需求。「近年醫療事故及食品安全等事故不斷，是因為缺乏監管，監察人手不足所導致。其實醫護及食物環境衛生都很需要增設人手，以提升對市民的服務質素。」他補充，即使是整個$4000計劃（關愛共享計劃），都需要人手去處理申請，若只用現有人手，處理申請的時間一長，市民就會不滿，故他指來年增設的三千多個職位，能按比例平均分配予各個政府部門就最為理想。

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O