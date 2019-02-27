【財政預算案2019】365億元谷創科教育　莫乃光斥忽視人才培訓

政府近年大力推動創科，財政司司長陳茂波今（27日）日在新一份財政預算案，提出將在創科基建、推動研發、匯聚人才、支援企業及推動再工業化等方面著手。政府延續撥款原有的措施之餘，再預留60億元發展數碼港第五期，及推動「中學IT創新實驗室」。而在推進創科教育方面，當局至少撥款364億元予供大學增建或翻新校舍設施、研究資助等。 有立法會議員批評，新一份預算案在創科方面，延續以研發、「派錢」和基建爲主，輕視本地人才培訓，屬「舊瓶舊酒」，表示極度失望。

財政司司長陳茂波提出將在創科基建、推動研發、匯聚人才、支援企業及推動再工業化等方面，提供協助。（歐嘉樂攝）

根據財政預算案資料顯示，創新及科技局於2019/20年度預算達7.51億元，並於2020年3月底增加4個非首長級職位。而創新科技署於2019年3月底預算設有265個非首長級職位，至2020年3月底增至305個，增幅為40個。陳茂波表示，將加強對科研界和業界支援，改善本港創科生態，而新一份《財政預算案》的創科發展措施如下：

發展創科基建

• 香港科學園擴建計劃第一階段正在進行，預計本年完工，提供約7.4萬平方米的額外樓面面積。 • 將軍澳工業邨發展數據技術中心及先進製造業中心，預計分別可於2020及2022年落成。 • 預留55億元作數碼港第5期發展，擴建項目預計可提供約6.6平方米樓面面積，興建11層樓高，包括辦公室、共用工作間、會議場地及數據府服務平台等設施。其中4億元作翻新及優化海濱公園。項目料2021年動工，預計最快2024年竣工。 • 落馬洲河套區興建的「港深創新及科學園」，目標2021年或之前為第一期上蓋發展提供首批土地，預料2023年啟用首期新大樓，作研究、文化產業用途。

推動研發

• 向大學教育資助委員會轄下研究資助局的研究基金注資200億元。 • 在科學園斥資100億元建立的兩個創新平台，即專注醫療科技的「Health@InnoHK」，及專注人工智能及機械人科技的「AIR@InnoHK」，每個平台提供20間實驗室。政府消息人士指，截至昨日（26日）共收到40份申請建議書，當中有多於一間院校的合作，預計今年上半年作首批申請的審批，料下半年完成並作設置，而大學提交的建議書需要列明4至5年的計劃，及每年進度，日後將成立科學委員會作相關科研進度檢視。 • 由2019／20年度起計的5年，對指定大學技術轉移處、大學科技初創企業資助計劃，資助金額由400萬元增至800萬元；國家重點實驗室及國家工程技術中心香港分中心會，資助金額則由500萬元增至1000萬元。額外撥款不少於8億元。 • 政府已為企業合資格的研發開支，提供兩級制額外稅務扣減，企業在2018年4月1日或之後的合資格研發開支，將可享有稅務扣減。 • 預留160億元專款供教資會資助的大學增建或翻新校舍設施之用，添置必需的科研設備如實驗室。

滙聚創科人才

• 去年6月推出的科技人才入境計劃，至今已批出220個配額。 • 即日起提高研究員的每月津貼額。持有學士學位的研究員，每月津貼由1.6萬元提高至1.8萬元，估算額外支出2億元；而持碩士學位的研究員每月津貼，則由1.9萬元提高至2.1元，估算額外支出1.5億元。研究員計劃及博士專才庫的資助期上限由2年延長至3年。政府消息指，研究員計劃自2004年推出至今，已資助3,700名本地畢業生，支出8.8億元。 • 科技園公司興建的創新斗室，提供約500個靈活設計的住宿單位，項目預期在2021年或之前落成。 • 政府動用5億元在未來3個學年推動「中學IT創新實驗室」計劃，向每所資助中學提供100萬元，以自行購置所需設備及舉辦相關課外活動。屬自主性參與，由資科辦負責。

支援科技企業

• 由今年4月1日起，每所大學的資助上限由現時每年400萬元，提高至800萬元，進一步培育大學初創企業。 • 科技園公司擴大科技企業投資基金至2億元。 • 數碼港已將培育計劃的財務資助額由33萬元提高至50萬元，未完成項目的額初創企業亦受惠。而推出的海外及內地市場推廣計劃，提供額外20萬元財政資助。此外，數碼港推出易着陸計劃，以優惠租金吸引跨國公司進駐，及設立辦公室和研發單位。 • 政府成立為數20億元的創科創投基金，與風險投資基金共同投資, 去年年中選出6個共同投資伙伴，政府與業界配對比例為1：2。

推動再工業化

• 向創新及科技基金注資20億元推行再工業化資助計劃，以配對形式資助生產商在港設立智能生產線。 • 支持創新的政府採購政策會在今年4月推出，增加具創新建議標書的中標機會。

支援企業

• 科技券計劃恆常化，每間企業資助上限由20萬元增至40萬元。並推出優化措施，包括申請資格放寬至未有商業登記的機構，如慈善機構、非牟利團體等；及程序簡化，提供電子系統上載文件和網上簽名，而項目延長不足半年則只需通知，毋須再申請。

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智慧城市

• 今年4月成立智慧政府創新實驗室，以推動電子政府，首批處理項目包括優化康文署的票務系統。

莫乃光批評，新一份預算案在創科方面，延續以研發、「派錢」和基建爲主，輕視本地人才培訓，屬「舊瓶舊酒」，表示極度失望。（盧翊銘攝）

資訊科技界立法會議員莫乃光認為，預算案忽視人才培訓，「拆牆鬆綁」仍未有太多進展嗎；至於科技券計劃恆常化，與提高研究員計劃每月津貼，並延長研究員計劃及博士專才庫的資助期上限至3年，對科技人才就業和企業聘用科技專才作研發，有一定幫助。