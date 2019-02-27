【財政預算案】教育開支佔GDP 4.1%　中學大學同獲百億撥款搞創科

財政司司長陳茂波今日（27日）公布2019至2020年度《財政預算案》。政府本年繼續增加教育開支，提升至佔本地生產總值（GDP）的4.1%。 本年預算案在中學、大學的創科方面著墨，包括預留160億元專款，供教資會資助大學增建或翻新校舍設施，尤其是添置科研設備。政府消息人士表示，局尊重「院校自主」，不同類型學科同等重要，因此各大學學系均能申請相關專款。 另外，當局動用5億元推動「中學IT創新實驗室」計劃，向每所資助中學提供100萬元，以自行購置所需的資訊科技設備和專業服務，消息人士表示，相關資助屬於「一次性」，涵蓋津貼、官立、直資及特殊中學，相關中學需向創科局申請。

最新一份《財政預算案》的教育經常開支為906億元，佔政府經常開支預算20.5%。政府消息人士表示，教育開支本年提升至佔本地生產總值（GDP）的4.1%。（羅君豪攝）

最新一份《財政預算案》的教育經常開支為906億元，佔政府經常開支預算20.5%。政府消息人士表示，教育開支本年提升至佔本地生產總值（GDP）的4.1%。

然而，本屆《財政預算案》沒有教育範疇專章，政府消息人士強調，此舉不代表政府不重視教育，《財政預算案》主要是提供資源，在財政方面支持落實去年《施政報告》的措施。

財政司司長陳茂波公布2019至2020年度《財政預算案》，預留160億元專款，供教資會資助大學增建或翻新校舍設施。（羅君豪攝）

最新一份《財政預算案》預留160億元專款，供教資會資助大學增建或翻新校舍設施，尤其是添置必需的科研設備如實驗室。陳茂波在演辭中指明，期望大學在發展或提升硬件時，特別留意並優先考慮創科的需要。

會否忽略人文學科為主大學？應能滿足各大學所需

被問及資源會否過度傾斜科研，忽略以人文學科為主的大學，政府消息人士強調，160億元專款應能滿足各所大學的需要，雖然預算案期望大學可優先考慮用於創科，但當局尊重「院校自主」，不同類型學科同等重要，因此各學系均能申請相關專款。

政府消息人士強調，雖然預算案期望大學可優先考慮用於創科，但不同類型學科同等重要，各學系均能申請相關專款。（資料圖片）

相關款項將參照現行機制 經立法會審批

政府消息人士表示，相關款項的申請程序將參照現行機制，需經過立法會審批撥款。當局曾考慮參照「宿舍發展基金」毋需經過立法會的審批模式，惟早前有立法會議員認為，相關程序仍需繼續交由立法會審批；而建造宿舍開支的計算方式比較簡單，建造校舍則較複雜，難以互相比較， 消息人士解釋：「正如起一個實驗室，同埋起一個班房嘅成本，難以互相比較同計算。」

教資會主席唐家成歡迎《財政預算案》的建議，他表示，非常高興政府繼續投資於高等教育，對提升教育質素及培養未來人才非常重要，亦有利推動社會的持續創科發展。

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教育界立法會議員葉建源表示，歡迎有關預留160億元專款為八大增建或翻新校舍。他形容，高等教育界對此有殷切要求，對於發展高等教育的科研來說，是一項突破樽頸的措施。

葉建源認為，院校添置設備時不應限於理工科目，人文、社會、藝術學科亦應包含在內。

香港中文大學指，樂見《財政預算案》撥款160億元專款，支持本港大專院校增建或翻新校舍。校方指，會把握機會提升和擴展教研設施，尤其在生物科技、人工智能、訊息科技等優勢範疇，帶動創科發展及培養科技人才。

香港大學亦表示歡迎，又指已作好準備，進一步推動創新科技研發和推動技術轉移，並期望撥款盡早實施，以便可以盡快展開相關的項目。

預算案計劃動用5億元，在未來三個學年推動「中學IT創新實驗室」計劃。（資料圖片）

５億元為中學推動IT實驗室 防資訊科技斷層

另外，預算案計劃動用5億元，在未來三個學年推動「中學IT創新實驗室」計劃，向每所資助中學提供一百萬元，用作購置所需的資訊科技設備和專業服務，以及舉辦更多相關的課外活動，例如人工智能、區塊鏈、雲端運算、大數據等。

消息人士表示，上述資助屬於「一次性」，資助涵蓋津貼、官立、直資及特殊中學，學校需向創科局申請。被問及會否與「全方位學習基金」的功能重疊，消息人士指，基金是恆常措施，資助範圍十分廣泛，STEM（科學、科技、工程、數學）項目只是其中一環。消息人士又認為，若單靠資訊科技課程框架推動創新教育，會導致出現「斷層（Gap）」。

津中議會：撥款應採取「六四比」 六成用於改建課室

津貼中學議會當然執委、獅子會中學校長林日豐對「中學IT創新實驗室」計劃表示歡迎，他認為撥款大致能滿足學校需要。林表示，運用相關撥款時應採取「六四比」，當中六成可用於改建課室、購買設備以設立實驗室；其餘四成則用作舉辦活動，例如聘請校外教學機構服務，為有潛質的「種子學生」提供深入教學。

林日豐認為，本港大部分中學校舍的空間有限，學校在尋找適合改建成實驗室的房間時，或會碰上困難。他認為，計劃撥款屬於「一次性」，因此傾向聘請校外教學機構服務，不會增聘教學人手。