【財政預算案2019】設100億元醫療穩定基金　醫生憂「得個擺字」

新一份《財政預算案》今天公布，政府在2019/20年度的醫療總開支預算達886億元，當中有699億元為醫院管理局的撥款，撥款按年增12%，逼近700億元。另外，政府為顯示對醫療的承擔，更加擲100億元作為「公營醫療撥款穩定基金」，稱可應付突發情況及避免受經濟不景影響。 不過，立法會議員郭家麒狠批政府並無制定使用100億元的具體方案，並不能協助改善服務，「政府好叻預留嘢，但無方法用是無意思的﹗」他斥基金現時只「得個擺字」。 另有醫生及病人組織認同應為動用基金訂立清晰具體的準則。而有份「成功爭取」設立基金的醫學界議員陳沛然就表示，建議政府在經濟不景氣，需要凍結或縮減醫療開支時就動用基金。

預算案預留逾7億元改善醫護人員薪津。（資料圖片）

政府在2019/20年度的醫療總開支預算達886億元，當中有806億元為經常開支，增長率有10.9%，另佔政府經常開支18.3%。

醫院管理局在2019/20年獲得的總撥款達699億元，較上年度原來預算624億元增加75億元（12%），亦較上年度修訂預算增55億元(8.5%)。其中，經常撥款增至688億元，較上年度原來預算增加73億元（11.8%），亦較上年度修訂預算增加53億元(8.3%)。

醫管局在新年度增加506張急症及康復病床，並會陸續在天水圍醫院、北大嶼山醫及香港兒童醫院增加新服務。

然而，醫護人手依然是一大難題。根據預算案帳目資料，2019/20年度預算醫管局醫生較上一年度修訂預算的人手淨增長僅為188名；醫生總數增加至6684名，其中494名為駐院實習醫生，顯示實習醫生是新增人手主要來源。至於護理人員總數為27,570人，按年度增加845人，其中見習人員佔700人。

2019/20年度預算案-醫療衞生着墨（節錄）（01製圖）

醫護人員怨氣「谷到爆」，政府預算在2019/20年度增撥7.21億元予醫管局以挽留員工。醫管局消息稱，2019/20年度增加220個資深護師職位、數十個藥劑師獲升職等。而醫生候召津貼亦獲增加55%。現時醫生候召津貼分三級，分別是2750元、4750元及5750元，涉及5,000名醫生，新年度將增至4,263元、7,363元、8913元。此外，基層支援人員職系亦增加起薪點，現時正與工會磋商中。

政府消息指，新年度醫管局將增加醫護人員特別酬金計劃津貼（SHS）20%。醫管局消息人士則澄清，並非每名醫護人員參加SHS時劃一提高20%津貼，而是整體撥至SHS的資源會增加20%，加幅可能是擴大合資格申請津貼的範圍，或每名醫護津貼會稍為提高，尚未落實做法。

100億公營醫療撥款穩定基金應付突發情況

另外，政府宣布預留100億元作為「公營醫療撥款穩定基金」，如醫管局面對突發情況時可動用。

政府消息人士解釋，基金是用作應對不時之需。他舉例指，如在下年財政預算案前，醫管局向政府提出希望發展新服務，需花費50億元，而政府若當時財政狀況不足以支付50億元，部分資金就可由基金支付，政府在審慎考慮醫管局的計劃後，會將申請要求連同財政預算案草案提交立法會審批。而若醫管局遇突發情況，急需向政府申請撥款，政府亦會在審視後立刻把議案交到立法會審議。

消息人士強調，穩定基金做法如同一個安全網，目的是為了顯示政府重視醫療，對醫療服務有承擔，公立醫院服務不會因任何突發狀況或經濟周期下行而受影響，並令前線醫護安心，而非預測未來政府財政將出現不穩。消息人士又認為，醫管局每年獲得撥款約600多億元，100億元基金相等於2個月的營運開支，故相信金額充足。每次醫管局可以申請的金額不設上限，政府會視乎情況，再決定會否再注資基金，政府無預計該100億元穩定基金的使用年期，亦不設種子基金；如不使用時會放在庫房。

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來年料增設500張急症及復康病床。（資料圖片）

郭家麒：憂100億基金是500億醫改儲備翻版 得個擺字

本身是醫生的立法會議員郭家麒狠批政府，並無制定使用100億元的具體方案，並不能協助改善服務，「政府好叻預留嘢，但無方法用是無意思的！」他質疑，政府在多年前亦曾稱預留500億元儲備作醫療改革，但其後將其中200億元撥回庫房，今次的100億元猶如500億元的「翻版」。他反問，到底是醫管局不肯用錢、不懂得用錢，「抑或是醫管局與政府之間配合做場戲？」他斥基金現時只「得個擺字」。

對於政府增加資深護師職位，郭家麒批評做法是「嘥氣」，未能挽留現有的年輕護士，「他們做到死，做到走咗（離職），都未升到那個職位啦！」

過去十年醫管局撥款增幅及佔政府開支比例。（01製圖）

而關注病人權益的香港社區組織協會幹事彭鴻昌亦批評100億元基金沒有具體用途是「躉咗喺度、不能用到」。他指出，雖然歡迎有100億元作基金，但就懷疑內容不清晰的「預留撥款」是否能真正落實到位，建議把基金改為給予醫管局的「發展基金」，以資助醫管局的創新服務。另外，他對於今年預算案增加在醫療的資源感鼓舞，亦歡迎新增用作擴闊藥物名冊的4億元，期望政府未來可再提升藥物的資助水平，並檢討臨床用藥指引，才能令病人受惠。

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杏林覺醒成員、屯門醫院心臟專科醫生黃任匡就歡迎政府設立100億元的基金，指出在經濟差時，市民無力負擔私營醫療服務，更多人會湧到公院，服務需求會上升，但撥款若減少，就對醫療體系有影響。不過，他質疑100億元未必足夠，認為在中美貿易戰等因素影響下，經濟環境或很快就不太明朗，「醫療總撥款有800多億，100億是否足夠是值得商榷。」他補充，應急用途很難具體寫明即甚麼時候可動用，但亦認為若有更清晰的準則就更可取。

另外，他認為，醫療撥款仍佔本港GDP(國民生產總值)一個很小的比例，追不上已發展國家，認為有需要再增撥，而增加SHS等金額亦非長治久安之法，「每次加錢，部門都會叫我們返工，但我們會說，『我想放假，我唔想要你的錢！』」他認為長遠必須做好人手規劃，並重申政府無回應單程證政策，見不到有改善的曙光。」

護理人員的流失率近年高企。（資料圖片）

「如當年有這基金，就可拿錢渡寒冬，不用刪減人頭」

而醫學界立法會議員陳沛然就稱，100億元的基金是由他、袁國勇教授和龍振邦醫生提出的建議，現為政府所接納，他支持及歡迎政府的方案。他解釋，過往15年中，約有5、6年曾出現凍結或縮減醫療開支的情況，近年即使經濟向上時，亦曾有緊縮開支的情況出現，「經濟差就減人頭、儀器，但服務無減，後遺症會在10年後出現。」他計算發現，過去15年凍結或縮減的醫療開支約為50、60億元，故他向政府提出成立100億元的基金，「如當年有這基金，就可拿錢渡寒冬，不用刪減人頭，儀器也可換新的！」

對於有批評指動用準則模糊，他就建議政府在經濟不景氣，需要凍結或縮減醫療開支時就動用基金。他並指滿意財政預算案的醫療部分，認為政府在部分用字上，反映政府願意重申承擔醫療開支，「十年前常想方法做融資減磅」，亦反映政府認為醫管局的管理有改善的需要，未來應加強監察。

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而香港醫學專科學院發言人表示，對政府未有針對性就專科培訓投放資源感到遺憾。發言人又強調，大約九成醫科畢業生會繼續在公營醫療系統接受不同專科的培訓，醫專相信強化專科培訓的配套可減低醫生流失率，是有效紓緩醫生人手短缺的策略。

另外，醫院管理局發新聞稿，主席梁智仁表示，欣悉政府增加醫管局的撥款之外，亦預留100億元的公營醫療撥款穩定基金，充份表達對公共醫療持續發展的承擔；又感謝政府大幅增加2019/20年度撥款，其中包括超過7億元是用作挽留人手的額外經常撥款。醫管局計劃透過有關撥款，改善前線員工的薪酬待遇和晉升機會。