【財政預算案2019】房策交「白卷」　劏房戶上樓無期

財政司司長陳茂波發表新一份《財政預算案》，除了「派糖」措施較去年「縮水」，被形容為「水深火熱」的房屋問題，亦幾近交白卷。陳茂波僅宣布成立20億元基金，協助 非政府組織興建過渡性房屋，但對於仍在輪候公屋人士、居於惡劣環境的劏房戶，卻未有特別措施協助，「遠水不能救近火」；應對樓市除表明不撤「辣招」外，亦只是重申增建資助出售房屋，對置業需求殷切者完全無任何幫助。 立法會房屋事務委員會主席柯創盛批評，預算案在房屋範疇「三無」，即無租務管制、無租金津貼及無公屋免租等措施，令人感到失望。

新一份《財政預算案》關於房屋及土地的篇幅不算多，最新政策是預留20億元，支持非政府機構興建過渡性房屋，運輸及房屋局稍後會擬定申請細節及向立法會申請撥款。不過，除此項新政策外，政府再未有針對迫切的房屋問題「落藥」，亦未有為公屋住戶提供免租措施。

此外，陳茂波亦只宣布為正在研究的「一地多用」計劃預留220億元，但是否騰空土地後可興建公營房屋，仍是未知數。相反，他卻以較多篇幅闡述「明日大嶼」計劃，惟該項目對處於惡劣住屋環境的劏房戶而言，連「望梅止渴」也談不上。

柯創盛：房策「三無」 尹兆堅：炒冷飯

民建聯立法會議員柯創盛稱，對預算案中關於房屋篇幅甚少感失望，形容為「近乎交白卷」。他批評政府經常形容房屋是「重中之中」，但預算案卻淪為「三無」，即無租務管制、無租金津貼及無公屋免租等措施。他形容預留20億予過渡性房屋基金只是「有好過無」，認為政府應考慮加碼，「資源當然越多越好。」

民主黨立法會議員尹兆堅形容，今次預算案是大倒退，批評政府將房屋儲備金回撥至財政儲備，擔心日後經濟環境改變將影響本港的房屋供應，認為政府漠視對房屋建設的承諾。

他又斥責預算案對建屋量的著墨只是舊數字，「寫到無嘢好寫咪炒冷飯。」至於20億的過渡性房屋基金，他認為金額過少，以他推算就算將一半資源撥作興建組合屋，而另一半作翻新單位之用仍需至少30億元。

基層市民繼續在劏房中「望梅止渴」

全港關注劏房平台指，未來五年的公營房屋預計建屋量只有約100,400個單位，面對現時超過26萬宗公屋申請，超過21萬人居住在劏房等不適切住所之中，政府按現時政策實無助縮減輪候公屋人數，基層市民只能繼續在劏房中「望梅止渴」。

平台批評，成立20億元過渡性房屋專項基金，可提供的單位數量不多，難以回應超過9萬個劏房戶需要。平台又建議在私人房屋供應量相對充裕的情況下，政府應立即減少賣地，調配更多私人土地興建公營房屋，顯示解決基層住屋問題的決心，追回落後進度紓解民困。

公屋聯會：應撥更多私樓地建公營房屋

公屋聯會則指，政府預計未來5年公營房屋建屋量約為100,400個單位，數字大致與去年預算案相若，但與《長策》修訂建議未來5年公營房屋供應目標的15.75萬間，有相當大的差距；而私人住宅預計未來3至4年供應約為9.3萬間，未來5年每年平均落成量約1.88萬間，遠超《長策》建議私人住宅每年平均供應目標的1.35萬間。聯會又指，政府未有再調撥更多私營房屋土地補充公營房屋發展所需，感到極為失望。

團結香港基金土地及房屋研究主管葉文祺指出，中短期的公私營房屋供應仍然未如理想。他指出，政府對過渡性房屋項目的投入只能有限度抒緩房屋問題的燃眉之急，屬於杯水車薪；建議政府要繼續多管齊下增加土地供應，希望政府可加快推展新發展區的項目。

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