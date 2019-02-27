【財政預算案2019】200億置業　勞福局：諮詢各部門確保善用公帑

新一份財政預算案今日（27日）公布，當局指由於社福場地不足，將撥款200億購60個物業作社福用途，料8.6萬人受惠。 勞工及福利局晚上回覆查詢時指，置業安排需經由不同政府部門進行採購前研究，亦需就採購安排諮詢財經事務及庫務局和廉政公署，確保善用公帑。

政府將斥200億置業，以提供社福用途的場所。（資料圖片）

財政司司長陳茂波今日宣布，撥款200億元購置60個物業，用作設立超過130項社福設施，包括日間幼兒中心、長者鄰舍中心、到校學前康復服務等，料有8.6萬人受惠。陳茂波在下午的記者會回應傳媒質疑如何避免購買物業時出現官商勾結，表示現有完善的利益申報制度，對制度有信心。

勞工及福利局晚上回覆查詢，再解釋購置物業的程序。局方指，將由社會福利署及政府產業署負責籌備及跟進購置場所的安排，並將成立工作小組，小組成員包括相關政府部門。小組會進行採購前研究，包括探討物業市場的供應情況，及制定採購的策略。工作小組亦會就採購安排及程序諮詢財經事務及庫務局和廉政公署，以確保公帑得到妥善使用。

1995年曾斥25億買86個場所作社福用途

勞福局又指，過往政府也曾從私人市場購置合適的場所作社福設施用途，重提1995年，政府向立法會財務委員會申請25億元，購置86個場所，以提供長者、幼兒及康復等服務。