【財政預算案】200億購60物業　羅致光：入手領展物業可能性近零

最新一份預算案出爐，港府擲200億元購私人物業作社福設施，外間憂造成利益輸送，勞福局局長羅致光今（28日）解畫指，購置領展機會接近「零」，但仍不排除其可能性，他又強調目標選址18區都有，總面積接近4萬平方呎，只佔全港空置總存量0.1%，商廈、商場、辦公室、活化工廈俱有可能，相信對影響市場情況輕微。

勞工及福利局舉行記者會，講解財政預算案的內容。（余俊亮攝）

羅致光於記者會表示，計劃購置60個非住宅物業，共提供130多項社福設施，包括日間幼兒中心、長者鄰舍中心、到校學前康復服務、家長資源中心等，他又透露，實際上「排隊」的服務單位多達數百項，但會按急切性分緩急先後。至於相關物業事宜，將由社會福利署及產業署成立工作小組處理，會根據既定採購及買賣程序進行，亦會有專家審視物業價格是否合理，就當中包括由政府部門訂定採購策略，了解市場情況，亦會諮詢財經事務及庫務局和廉政公署，確保公帑用得其所。

他又提到，擬購選址將遍及18區，「區區都會有」，現階段即使公布亦無意思，「到時都可能無咗。」被問到是否以絪綁式申請撥款，他指，倘向立法會福利事務委員會及財委會，逐項目交代，相信程序需時，方便市民使用的土地會在市場上「消失」，但會盡量交代。

為何要購入物業？羅致光表示，人口密集、需求較高的地方，難再覓地興建，購買最為快捷，同時強調亦會多管齊下，物色可用處所。

他又指購買屋邨商場地方需求不高，「領展買地方，機會接近零」，但又表示不排除相關可能性，不過由於領展商場多需市民日常所需，在不違反影響居民的大原則下，相信有關做法機會較低。

外界憂慮以公帑購物業或影響市況，他表示，計劃購入總面積共4萬平方米的物業，只佔全港空置總存量0.1%。