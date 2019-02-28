【財政預算案2019】陳茂波：須持家睇餸食飯　盈餘減稱不再派錢

財政司司長陳茂波昨發表任內新一份財政預算案，在盈餘大減及受外圍經濟影響下，縮減「派糖」規模，退稅減、差餉「縮水」，納稅人獲退減本年度七成五薪俸稅，上限由去年的3萬元減至2萬元。陳茂波今日(28日)早上出席聯合電台節目「財政司司長熱線」，進一步詮釋預算案的各項措施，並接受聽眾質詢。當中被主持人問到會否再派錢，陳茂波指，已將政府盈餘7成用作推出不同紓困措施，稱不會再派錢。

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回應房屋供應：



【08:08】節目首先談及市民「上不到車」的問題，陳茂波承認樓價非一般人可以負擔，協助市民置業除增供應外，政府現以增加資助房屋作主要手段，包括增加首置房屋，定價亦改為同市民能力掛鉤。陳茂波指，經研究後，政府認為現時未是一個合適的時候放寬按揭成數，因為目前近半年樓價下調9-10%，不想措施推出令市場誤解政府托市。



【08:10】由陳茂波擔任主席的土地供應督導委員會將會改組，被問到細節如何？他表示以往由發展局及運房局主持居多，其他政策局則按需要參與，他指重組後，所有政策局會持分，作長遠土地需求估算，並以交通、基建先行，主要是跨局高層協調。



【08:15】陳茂波指不猜測樓市走勢，至於價應方面，去年尾公布十年房屋價應量，公私營比例變7:3，施政報告亦宣布將有9塊熟地轉公營房屋之用，經調整後，私人土地變少。陳茂波表示，每年都會檢討比例，按實際情況有調整空間，短中期供應量都大，不會因公私營比例改變而對供應帶來大的影響。

財政司司長陳茂波。（余俊亮攝）

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【08：21】有聽眾指，公屋居民已從住屋得到津貼，白表比例較少，提出全面取消綠置居。陳茂波回應指，有市民收入不高但想要置業，政府都盡能力幫，若一個公屋出租者買綠置居後，會交出公屋，讓出予輪候者，排隊時間不會影響太大。他又指，現時非合適時機推出租金扣稅，因政府研究後，發現現時樓宇空置率低，業主加租就會吞了津貼，益了他們。



【08：23】聽眾陳先生問及公屋制度，現時輪候時間逾5年半，他認為公屋申請門檻太低，惟入住後3人家庭總入息可達9萬，政府會如何把關？陳表示，會帶回運房局研究。另一聽眾黃女士則指，自己月入2.8萬元一個月，租屋花近半人工，惟公屋無份，私樓亦無份，追問陳是否可將租金納入稅項？她又指，為已領褔利的公屋戶設綠置居並不合理，可否全面取消？陳回應稱，綠置居是考慮收入不高、但想置業市民而置，他又指，曾認真考慮租金扣稅，惟政府內部認為非合適時間。



【08：28】有聽眾則追問，何不推出「N無津貼」，陳則指曾向勞福局作諮詢，現毋須推行，因職津及交通津貼，已惠及6萬個家庭。

【08：30】至於今年經濟環境，陳茂波形容好多變、好複雜，除了供求之外，樓市亦好受外圍經濟因素影響，籲「大家小心啲」。

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回應醫療問題：



【08:30】主持人問及7億多元用作增加醫生當值津貼等，並撥作經常性開支，是否意味醫生要經常OT，陳茂波稱，不應無視醫生OT情況「當睇唔到」，調整撥款是要表達心意。另外，被問及100億公營醫療撥款穩定基金如何調動，陳茂波形容需要動用機會不高，遇財政差或特殊醫療問題等才會用上，他指申請撥款要經立法會。

【08：45】聽眾張小姐質疑，港府亂擲100億，有否正視源頭是病人過於擠迫；另有男聽眾則指，雖然社論劣評如潮，但他個人認為陳做得唔錯，但他指旅發局做得不好，年年獲撥錢，形同「嘥錢」，又批評醫管局肥上瘦下。另一聽眾謝先生則談及醫療券，要求按年齡以遞升制增加面額。

陳回應指，自己及家人有住過公立醫院，理解目前情況，他認同增病床是必需，但增設施同時，需面對醫護人手不足的困難，針對性講明屬加班津貼，遂不會出現肥上瘦下問題。

回應派糖縮水



【08：54】陳茂波指，香港受外圍因素影響大，展望未來若中美貿易中可達成一定協議，香港經濟會比預期好，相反則差，但他稱不想多猜測，內部已有多方案，將會保持謹慎。

【08：50】被問到今年派糖縮水，陳表示理解市民因減少退稅會不開心，但今次「派糖」已佔盈餘7成，另如非從房屋儲備金分4年回撥，其實今年是「赤字預算」，港府需按能力去做，他形容做預算似持家，要「睇餸食飯」，如過量並非社會想見。

市民批醫管局「連一個廁所都整唔好」

【08:56】有聽眾分享其父親在公立醫院情況，看到很多醫管局的問題，直斥「連一個廁所都整唔好」。陳茂波回應指會與食物及衞生局反應管理問題，並督促醫管局，他又提到現時有自願醫療保險計劃，市民可選擇非公營醫院求診獲扣稅。



陳茂波：不會再派4000元



【09：00】主持人追問今年是否不派發4000元，陳強調：「唔會喇」，他指去年擁千億盈餘，遂與市民共享，另有市民無法受惠預算案，遂有需要；惟陳指，今年已用盈餘約7成比例，以「各種方法出去(回饋市民)」，暫未有需要做(派錢)。

【08:58】聽眾施先生指他以往都享差餉寬免，但次次達不到上限，當中差額又享受不了，他不滿「住得豪啲就可以攞足啲」，情況不公平。陳茂波回應指，「點樣先能讓大家都能得益一啲，呢個幾時都係一個挑戰。」



回應預算案評分低



【09:06】有民意調查機構指今年市民對預算案平均分僅47分，是有紀錄以來最低。陳指今年紓援措施減少，理解有市民不開心，但他強調今次盡心盡力，亦有於宜居城市著墨，「去年做街市，今年撥錢做公廁」亦有撥錢改善海濱，他認為公用空間做好是好事。他又表明，支援基層沒有減少，雖沒有去年關愛共享計劃，但醫療、長者方面有加大投入。



否認房屋儲備回撥與「明日大嶼」有關



【0909】談及回撥房屋儲備金至庫房，被質疑是否對未來房屋支援不足，陳茂波否認，已預留相同的數額以作公營房屋發展之用，做法是顯示對資源的承諾。至於被質疑「做靚盤數」，用作發展「明日大嶼」，陳茂波否認，指與「明日大嶼」無關，他有考慮過是否一次過回撥，但單年盈餘會太高引來誤導。

回購領展不可能



【09:16】被問到將擲200億購物業作社福之用，陳茂波指建議由勞福局提出，因應日間託兒、長者照顧不足，欲盡快提供服務，遂有相關政策；他又補充指，此非新猷，95年亦曾撥款購物業，最終購入60多個。至於選址，將遍及港九、新界，目前暫未選定。他強調，不會盲目入市掃貨，待有合適價錢始考慮。被問到會否回購領展？他指不可能，又指領展當年分拆物業已售予不同人。



【0920】被問及甚麼情況才會出手買物業，陳茂波認為要按個別個案看，現階段是次安排不能作為適用各政策局的大政策，而目前當勞福局要提供急切社區服務，有鑑於政府欠缺土地，等待用地時間會很長，希望兩年內能盡快提供相關服務。



回應會否開徵銷售稅？



【9:24】有聽眾追問可否開徵銷售稅？陳指，前財爺唐英年當年曾就此作諮詢，但社會反應大，目前700萬多名市民中，100多萬名屬納稅人，「其餘大部分不用畀」，倘開徵銷售稅，變相擴大稅基，不易受接納。他又指，擴闊稅種，則可作研究。

【9:22】聽眾劉小姐指，自己家有幾位兄弟姐妹，惟只能一個申領父母免稅額，追問可否擴闊範圍？陳回應稱，父母供養免稅額金額不少，行政上亦只容許一位申請，期望子女間自行協議，對於劉小姐的訴求，「請恕做唔到」。