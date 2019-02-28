【財政預算案2019】醫管局7億挽留人手　醫生候召補償金料4月實施

政府昨日（27日）公布新一份財政預算案，向醫管局提供688億元撥款，當中有7.2億用作多項挽留人手的特別措施。醫管局表示，感謝政府提供額外資源挽留人手，預料完成立法會財委會審批撥款程序後，就可盡快實施相關措施，預計將調高支援服務員工的薪酬及醫生候召補償定額酬金，將於今年4月1日起生效，預計有2.08萬員工受惠。

政府昨日公布新一份財政預算案，向醫管局提供688億元撥款。（資料圖片）

醫管局建議的挽留人手措施包括：

• 調高醫生候召補償定額酬金，以提升醫生士氣，估計約4,800位醫生受惠； • 增設資深護師職位，加強夜間護理督導及資深人手比例； • 為已考獲專科資格的註冊護士提供額外增薪點，鼓勵護士持續護理專業發展； • 增加藥劑師晉升職位，加強督導及資深人手比例； • 增聘病房行政助理，支援前線醫護人員處理文書工作； • 調高支援服務員工的薪酬，減低支援服務員工流失率，估計約16,000位支援服務員工受惠； • 繼續推行退休後重聘計劃，吸引更多具經驗的退休醫護人員重返公立醫院服務及協助培訓年青醫護人員。

醫管局指，大會原則上通過上述挽留人手措施，詳細實施方案會交由轄下的委員會再作跟進。另外，醫管局亦獲政府額外撥款加強下年度服務高峰期的特別酬金計劃。



醫管局行政總裁梁栢賢表示，建議在立法會財委會完成所需的撥款程序後，在可行情況下盡快實施相關措施，大會原則上通過調高支援服務員工的薪酬及醫生候召補償定額酬金，將於今年4月1日起生效。梁又再次感謝所有員工，在人手不足的情況下，仍然努力工作，盡心盡力為病人提供服務。