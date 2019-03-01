【三隧分流】隧道收費水平原定不變　小巴業界反對：2023年再傾

運輸及房屋局局長陳帆今（3月1日）就三隧分流舉行記者會，宣布本月27日將向立法會重推議案。隧道費調整方案未有改變收費水平，惟會成立「智慧交通基金」，將紅隧及東隧多收逾9億1千萬的隧道費，進行科技研究以提升交通安全；同時又承諾於2023年西隧專營期屆滿前，全面檢討隧道收費水平，以及落實「擠塞徵費」安排。 非專營小巴的業界代表對新方案表示有保留，認為紅隧加幅甚高，加上紅色小巴經營困難，未能享有專營巴士的豁免隧橋費，稱政府不能一視同仁就「留待2023年收返西隧再傾」；至於貨車及的士業界則持不同意見，須進一步討論才有定案。

運房局局長陳帆今日（3月1日）中午舉行記者會，交代三隧分流隧道費調整方案。(羅君豪攝)

公共小型巴士總商會主席凌志強指出，政府豁免公共專營巴士的隧橋費，未有涵蓋小巴，認為「唔公道，點解巴士唔駛錢、小巴要錢」，加上新方案未有調整隧道費的價格，續指小巴已經「好難搵食」，加上紅隧收費加幅甚高，故不會支持新方案。

汽車交通運輸業總工會九龍分會主任杜燊棠則指，的士司機初步支持方案，因為空車回程劃一收費為15元，能將收費轉至乘客；惟貨車業界則反對方案，因涉及不同車種，故未能負擔調整的價格水平。

公共小型巴士總商會主席凌志強就新推出的三隧分流方案表示反對，指出政府只豁免專營巴士隧橋費，未有涵蓋小巴是不公道。（資料圖片／李澤彤攝）

汽車會會長：「智慧交通基金」能夠真正回饋道路使用者

至於私家車駕駛者、香港汽車會會長李耀培則表示，是次推出的新方案有進步。李續指，新推出的「智慧交通基金」能夠真正回饋道路使用者。加上中環灣仔繞道全面開通後，的確能舒緩交通擠塞，猶其是來往西環、北角以及柴灣等地方，故認為現時是合適時間推行三隧分流方案。惟他補充，倘西隧專營權屆滿前，政府能平衡三隧收費，以及推行電子道路收費的配套，將會對新方案持贊成意見。

政府去年於施政報告中宣布落實三隧分流方案，提出東隧、紅隧加價，西隧減價，以紓緩交通擠塞問題，並建議2020年1月1日生效。政府上月底原定向立法會提出無約束力議案，惟未獲足夠立法會議員支持其後撤回議案。陳帆今日中午舉行記者會，宣布3月27日將再就議案提交至立法會討論。