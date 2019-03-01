【三隧分流】消息：倡2023年後按車流量收費　9億設智慧交通基金

《香港01》連續兩日報道，運輸及房屋局會將三隧分流無約束力議案，於3月27日再提交立法會審議。運房局局長陳帆最近兩日會見議員遊說，據了解，雖然政府不會調整紅隧、東隧加幅，以及西隧減幅，但提出於2023年收回西隧後，全港隧道（除大欖隧道）均由政府控制，屆時將會按車流量決定收費，而不會再考慮負擔能力、成本等因素。

陳帆1月被迫抽起三隧分流議程，到底今次他能拿出什麼有效方法爭取支持？（資料圖片）

《香港01》連續兩日報道，當局捲土重來，將議案再提交立法會審議。陳帆連續兩日約見泛民及建制政黨，交代三隧分流無約束力議案去向。據了解，當局向議員提出的兩項優化措施，是設立智慧交通基金，以及考慮於2023年收回西隧後，落實按車流量收費的政策。

運房局指出，現時決定隧道收費的因素，包括建築成本、乘客負擔能力、經濟環境等。當局透露，將於2023年收回西隧前，完成研究隧道收費的新因素，以車流量取代其餘因素。消息指，收回西隧後，全港只得大欖隧道並非由政府持有，屆時政府會積極考慮所有隧道以車流量決定收費，「即是有機會在繁忙時間、車流量多的隧道，收取較高隧道費，以控制車流量」。

至於智慧交通基金，是將由紅隧及東隧由2020年起加價，直至2023年多獲得的9億元，投放入駕駛新科技，如為車主安裝電子道路收費設備、研發科技提醒睡覺的司機，避免交通意外、讓駕駛者獲得更多資訊等。