【明日大嶼】海砂短缺致填海成本升　黃偉綸：一半填料為建築廢料

政府早前宣布全面接納土地供應專責小組的報告，接受小組建議的八項優先處理土地選項。立法會發展事務委員會於今日（1日）召開特別會議，粉嶺高球場的局部發展方案及明日大嶼計劃續成討論焦點。會上有議員質疑面對海砂短缺問題，或會令價格上漲，導致填海成本增加。 發展局局長黃偉綸稱，交椅洲1000公頃的填海計劃所需填料非以海砂為主，估計當中一半為建築廢料，同時亦會使用可減輕環境破壞的機砂。他稱政府將先做估算，並於本月25日提交立法會作討論，以釋公眾對造價的疑慮。

去年10月發表的施政報告提出「明日大嶼」發展計劃。（資料圖片／歐嘉樂攝）

於今日舉行的立法會發展事務委員會特別會議上，公民黨立法會議員陳淑莊提出，現時三跑工程面對海砂供應短缺問題，或導致工程滯後及成本上升的問題，質疑明日大嶼的填海工程將步其後塵，「實現唔到願景。」而根據早前統計處最新數據顯示，現時每噸海砂批發價達250元，較一年前同期貴一倍。熱血公民立法會議員鄭松泰稱，明日大嶼填海計劃擬於2025年開展，質疑屆時海砂價恐進一步格升至每噸300元，令成本大幅上升。

發展局局長黃偉綸稱，估計建築廢料為交椅洲填海計劃的主要填料來源。（余俊亮攝）

交椅洲填海一半填料為建築廢料

發展局局長黃偉綸稱，由於現時本港有大量建築廢料，估計交椅洲1000公頃填海計劃的一半填料均來自建築廢料；此外，他稱機砂亦會是主要的填料來源之一，因其對環境的破壞較少。他強調，東涌展開的130公頃填海工程亦仍然進展順利，政府將就交椅洲的填海計劃先作估算，並於本月25日將造價提交予立法會討論。

政府早前接納小組提出的粉嶺高球場局部發展方案。（資料圖片）

大頭嶺迴旋處工程提前2至3年完成

會上亦有不少議員質疑交通設施未能配合新增土地選項，與政府以基建先行的施政目標背道而馳。民建聯立法會議員、北區區議員劉國勳擔心收回高球場建屋後，將對新界東北的交通帶來負荷。黃偉綸回應指，政府將就高球場發展進行研究，包括對當區交通的影響。

他稱，原定新界東北發展區的項目將於2031年完成，當中包括鄰近高球場的大頭嶺迴旋處，有望可提前2至3年完成；而運房局亦會啟動新界東的交通基建研究。至於明日大嶼的計劃，黃偉綸稱當中的交通基建不止連接交椅洲到港島，並包括鐵路到欣澳，並延伸至屯門南、內河碼頭一帶。他又提及，機管局正就人工島上蓋發展作研究。

或列明公私合營的地價扣減百分比

此外不少人關注的公私合營「土地共享先導計劃」發展模式，當中發展商受託負責的基建開支，可從補地價金額中扣除有關。新民黨葉劉淑儀問及當中的基建費用及補地價的計算、公營房屋地點等。發展局常任秘書長甯漢豪稱，對於模式的細節將於年中交予行政會議，而政府將列明基建開支與扣減補地價的百分比；或會同時列明不應發展生態敏感地方。而黃偉綸則稱，當局看重公營房屋的交通配套，相信應位於鄰近公共交通設施的地方。