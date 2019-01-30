警務處開微博六小時逾3.6萬人關注　短片出「貓」展示警員工作

警務處的各個社交媒體平台，包括自2015年起陸續開設的Facebook專頁及Instagram，已有逾20萬人訂閱及跟隨。為接觸更多群眾及遊客，警隊昨（29日）正式開設微博及Twitter，未來主要發放防罪訊息，如去年有四成電騙受害人屬於居港內地人；及本港每逢大時節有大型活動時，提供交通及人流管制措施的資訊。 警隊的微博名稱為「香港警察」，已參考港府其他部門做法，發帖文會用簡體字，製作影片會沿用廣東話，再配簡體字字幕。「香港警察」上了熱搜榜前30位，截至今日（30日）凌晨0時，「粉絲」人數已逾3.6萬，當中不少內地公安部門都關注，兩篇帖的及有「小編」留言稱感到有「壓力」。

去年電騙受害人中 四成屬居港內地人

據旅發局數字，去年首11個月有超過5,800萬名訪港遊客，當中近八成是來自內地。警務處警察公共關係科高級警司江永祥表示，內地遊客、新來港人士或居港工作及留學的內地人，較少用Facebook、Instagram及Youtube，未能透過這些平台傳遞訊息予他們，包括一些防罪資訊。據警方數字，去年615宗電話騙案中，323人有實際損失，當中140人屬居港內地人，而警隊預料開拓微博可加強接觸內地人。

實用資訊為主︰防罪、大型活動的周邊安排

參考港府其他部門的做法，如旅發局、政府新聞網、天文台等，微博的帖子會與現時警隊Facebook同步，用廣東話對白配簡體字字幕，文字內容亦會是簡體字。內容主要是防罪資訊、發布大型活動的周邊安排，如農曆新年的煙花匯演及花車巡遊期間的交通管制措施等，另外會介紹香港警隊。江永祥強調，發布的內容會以受眾的需求作為出發點。

就內地社交媒體平台有個別禁忌及敏感議題，警察公共關係科警司梁毅表示，事前已與新浪微博溝通，有吸納對方建議，香港警隊的微博戶已獲官方藍V認證。他指出，發帖時會考慮用內地「潮語」，一些用詞上或會按內地用戶習慣調整，如「電話騙案」一詞，會改用內地較常用的「電信詐騙」。

梁毅表示，內地公安的微博風格，以輕鬆題材為主，並常見發布閉路電視拍攝到的罪案現場片段，惟有關做法未必適用於香港警隊，故大體都是沿用香港以往做法。

+ 8 + 7 + 6

而香港警隊的微博，第一個帖文以「公正無私、專業、關懷。」為題，同時發布一條長約3分鐘的宣傳短片，介紹警隊的工作，並附有「#香港警察微博上线了# #警队宣传片# #防罪信息#」等Hashtag(主題標籤)。而不少內地執法部門官方微博，亦已與警方的微博「互粉」(互相加對方成為追蹤對象)。

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警隊微博正式啟用，配字繁簡體字並用。(微博截圖)

截至昨晚9，兩篇帖文的圖片及短片瀏覽量，合共達到655萬次。而關注人數在晚上9時有2萬人，不過到今日0時，已增至逾3.6人關注。

這隻貓在短片中一共出現兩次，吸引網民留意。（微博「香港警察」短片截圖）

警隊又指，管理微博時會繼續Facebook、Instagram的做法，不主動回應留言，但會視乎事件規模，如有謠言出現，會按情況在微博上澄清。

至於Twitter方面，主要受眾是西方國家如英國、美國、加拿大及部分亞洲地區如日本的遊客。當有重大事故發生時，警隊可以透過Twitter與外國警隊及市民溝通，尤其用戶毋須註冊Twitter都可以接收到資訊，以及帖子會按發布時序出現在在跟隨者的時間線，有助警隊更有系統地推廣訊息。而Twitter上的內容，會以中英文對照。

去年1月檢討成效 Instagram追隨者增1萬

警隊自2012年推出流動應用程式、2013年推出Youtube頻道、2015年推出fb及翌年的ig，共累積逾20萬「粉絲」，當中約75%來自fb。據統計由推出fb及ig官方戶口至今，分別在該兩個平台發布逾1,800個及860個帖子。

警察公共關係科警司梁毅（左）、警察公共關係科高級警司江永祥（右）。（鄭秋玲攝）

警方曾於去年1月檢討有關成效，初步分析顯示，fb的用戶年齡組別介乎24歲至44歲，ig用戶年齡組別為18歲至34歲，Youtube則年齡層較廣。警隊指，Ig上發布偏向有格調相片會較受歡迎，經調整策略後，追隨人數在一年內增加1萬至2.2萬人。

警務處處長盧偉聰昨（29日）出席立法會保安事務委員會交代去年本港治安情況時，提到去年有8372宗詐騙案，較2017年多1281宗，為加強接觸不同群眾，會開拓更多社交媒體平台，宣傳防罪訊息。