9人在圓方桃花源小廚食「蛋包糯米雞」後疑中毒　36歲女子仍留醫

衞生署衞生防護中心今（3月1日）公布正調查2宗懷疑食物中毒個案，共涉及9人，包括3男6女在位於圓方的桃花源小廚進食「蛋包糯米雞」後疑似中毒，出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉及發燒等病徵。其中一名46歲女子的糞便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應。

桃花源小廚 Tim's Kitchen （facebook專頁圖片）

衞生防護中心指，第一個個案涉及兩男三女，年齡介乎6至54歲，他們在上月24日於柯士甸道西1號圓方1層1028B號舖的「桃花源小廚」午膳，食用叉燒、蛋包糯米雞後，約2至11小時後出現腹痛、噁心、嘔吐、腹瀉及發燒等病徵。

第二個案就涉及一男三女，年齡介乎35至68歲，他們在上月25日於同一所食肆午膳，在進食蛋包糯米雞約5至12小時後出現類似病徵。

桃花源小廚 Tim's Kitchen （facebook專頁圖片）

七名受影響人士曾經求醫，其中四人需入院接受治療，三人經治療後已出院，餘下的一名36歲女子仍在伊利沙伯醫院留醫。而個案一的一名46歲的女子的糞便樣本經化驗後，證實對沙門氏菌呈陽性反應。全部病人情況穩定。

桃花源小廚在本港共有兩間分店，其位於上環的分店曾分別於2009年及2010年獲《米芝蓮指南(香港澳門)》評為一星及二星餐廳。

衞生防護中心發言人指，署方已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。中心呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。截至2月14日，共有21宗食物中毒爆發個案，涉及人數有161人，去年全年就有173宗，涉及711人；2017年就有214宗，涉及883人。