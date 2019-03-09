【粵劇特朗普】李居明劇透「特朗普、川普」之謎　續集主角竟是…

「開戲好難！」近年本地粵劇團不太願意開新戲、怕蝕本，結果上演的是「經典」戲寶，劇目、觀眾都老化，願意創作新劇的，則要數以風水致富、把粵劇當興趣的大師李居明，一齣《粵劇特朗普》，更成為全城話題之作。不過有人認為他的新派粵劇太另類，但他解釋道：「粵劇係本土文化，有生命力，唔係只係以前戲寶。」指西片也不會至今仍在上演《亂世佳人》、《ET》等舊片。 《粵劇特朗普》上演在即，鋪天蓋地的宣傳，不少眼利者發現主角龍貫天將一人分飾特朗普及川普，都搞不懂李居明葫蘆裡賣甚麼藥。所謂別人笑我太瘋癲、我笑他人看不穿，作為編寫的李居明向《香港01》劇透箇中玄機，更指更已有打選開「續集」！ 系列三之二

編寫《粵戲特朗普》的新光戲院老闆李居明，親自解釋將一人分飾毛澤東、特朗普及川普三個角色，特別是特朗普和川普成因。（林若勤攝）

近日於港鐵站內，相信不少乘客看到《粵劇特朗普》的宣傳海報，但最令人不解的，是粵劇老倌龍貫天將一人分飾毛澤東、特朗普及川普三個角色，特別是特朗普和川普，其實只是兩岸三地對美國總統特朗普的不同譯名，香港和內地譯作特朗普，台灣則多譯作川普，明明是同一個人，為何變成兩個角色？

更有網民質疑李居明犯下低級錯誤，連特朗普和川普是同一個人都不知道。不過大師李居明斬釘截鐵地說，特朗普和川普，的的確確是兩個不同角色，而這兩個角色的謎團，一如這齣劇的宣傳口號一樣：「沉悶的香港需要一些匪夷所思的創意。」

李居明愛粵曲如命，三番四次指自己將會繼續推出新戲寶。（林若勤攝）

注意：以下內容有劇透，逃生門在此

創作這齣新派粵劇的李居明率先向《香港01》劇透，《粵劇特朗普》的劇情，大概是講當年毛澤東發動文化大革命之際，26歲的正牌特朗普，隨總統尼克遜帶領的青年團到中國交流的故事，「川普」則為特朗普流落中國的兄弟，是一個關乎中美關係及親情的故事。

而這個天馬行空的橋段，靈感原來是來自美國前總統奧巴馬，其父親老奧巴馬有四段婚姻，他其中一名兒子馬克，即前總統奧巴馬的同父異母弟弟，確在深圳定居從商，更有和一名河南女子結婚：「既然奧巴馬有個細佬留喺中國，特朗普都可以有個兄弟喺度，就係川普，所以你地見到海報點解係兩個人呢？其實係講佢既孖生兄弟留落中國的故事…呢個結構就通曬啦！」除了大玩特朗普、川普的橋段，劇中將會有金正恩登場。

相信不少人曾於港鐵站欣賞過李居明新戲寶《粵劇特朗普》的宣傳海報，對粵劇老倌龍貫天將一人分飾毛澤東、特朗普及川普三個角色感到好奇。（網上圖片）

此外，《粵劇特朗普》是李居明的《毛澤東之虛雲三夢》三部曲的第二部，滿肚密圈的他，已準備創作第三部，劇情將描寫鄧小平。不過除了粵劇毛澤東，李居明還有大量更「爆」的橋段，例如稍後推出「童貞女與耶和華」粵劇，將耶穌的事跡搬上粵劇舞台，不過他坦言挑戰極大：「（粵劇毛澤東）呢個只係一個國家嘅問題，耶和華係全世界宗教信仰問題，呢個壓力史無前例，我最想寫。」

李居明玩轉粵劇界，甚至有人覺得他離經叛道，但他就算明知蝕錢都要不斷創作新劇目，全因心中有一團火，不希望粵劇只是一種如「古董」的傳統藝術，而是推陳出新的大眾娛樂：「50年代仙姐（梅雪仙）搞粵劇，啲人都覺得太先進，舊一批接受唔到，而家都覺得最靚…西片都有延續架，都唔會只做《亂世佳人》、《ET》啦！」

一國兩制唔係咁一國兩制，大家都知香港越嚟越被另一邊觀念同化，變成大灣區嘅一部份，慢慢無香港本位，呢種係一種悲劇 香港而家未到51年都要變啦！我而家就係享受創作自由，我就寫大陸唔寫得嘅野，大陸唔可以寫毛澤東、劉少奇，如果你禁我，唔俾我寫就自打嘴巴。 出身於高速發展80年代的香港，粵劇大師李居明的感慨

作為香港最盛世、輝煌的80年代「出身」的一群，李居明坦白到香港近年「無創意」、「好悶」感到「悲哀」，「一國兩制唔係咁一國兩制，大家都知香港越嚟越被另一邊觀念同化，變成大灣區嘅一部份，慢慢無香港本位，呢種係一種悲劇，點樣守住香港以前嘅好野呢？唔好俾佢同化、死亡？人微言輕，但喺新光，我可以控制嘅範圍，用粵劇反映香港美德、美麗。香港而家未到51年都要變啦！我而家就係享受創作自由，我就寫大陸唔寫得嘅野，大陸唔可以寫毛澤東、劉少奇，如果你禁我，唔俾我寫就自打嘴巴。」

他說，自己年紀大，不怕任何達官貴人，有想過寫各個特首，粵劇董建華、粵劇曾蔭權、粵劇梁振英、粵劇林鄭月娥：「但我怕寫梁振英太一面倒鬧！」稱不怕被打壓，「我以退休同無欲無求態做，我拚死無大害，人老就無恐懼，後生怕無錢、無命，人老了，我出世時林領東出世，佢都走咗啦，我無乜驚，無乜避忌。」

新戲寶的名字非常新款，引來不少網民討論，更以戲名大改歌詞，並將方力申及鄧麗欣主唱的《好心好報》首兩句歌詞改編為「粵劇特朗普，得不到分數」，得到不少網民欣賞。（林若勤攝）

記者反說60多歲的他經局長所講只為「中年」，他搖頭不認同，說白點，他根本一早已「上岸」，一切對他而言，可能是「好玩」。他透露，現時新光有約1000座位，平均每個座位成本價1000元，惟觀眾入場費為280元起，長者則半價，他說每個坐位平均要「倒貼」800元。

他現時開設一部新劇，平均要蝕200萬，至今已完成34個劇目所計，至今已蝕足6000萬元：「呢個世界就係有一個傻人叫李居明，佢願意做呢啲嘢！」又指自己喜歡看著觀眾進場看劇的一刻，「我要喺嗰個moment拎返滿足感呀！」現時對寫劇本仍樂此不疲，術數了得的他透露，粗略估計自己仍可再寫10多年劇本，要入場看《粵劇梁振英》相信指日可待，但未知劇中會否有有一個角色叫做「龍蝦」呢？