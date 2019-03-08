【粵劇特朗普】李居明霸氣轟西九：沙中線搞到咁　戲曲中心算ok啦

在不少人眼中，粵劇是一門傳統但「老氣」的藝術，但近年粵劇界卻出現新氣象，有不少新劇目上演，一齣《粵劇特朗普》更成為話題之作，而這齣新派粵劇的作家，正是風水大師李居明。 近年本港基建工程不斷延誤已成常態，連西九文化區首個表演藝術設施「戲曲中心」亦不能倖免，一再延期下終在今年1月20日開幕。熱愛粵劇的風水大師李居明此非常不滿，他接受《香港01》專訪時四度以「千瘡百孔」形容戲曲中心，不但座位數量較現有的新光戲院沒有增加，且定位亦由原來發揚香港本土的粵劇文化，變成上演不同種類的戲曲甚至話劇，猶如大雜燴。 此外，「戲曲中心」的英文譯名Xiqu Centre，當中的Xiqu為戲曲二字的普通話音譯，發音近粵語「私處」，因此一直受到非議。李居明認為，從中心的英文譯名「Xiqu Centre」已顯示政府不專重香港粵劇界，他更霸氣地狠批：「戲曲中心充滿矛盾，反映香港特區政府嘅無能！我講嘅！」 系列三之一

新光戲院老闆李居明批政府興奮戲曲中心時，未有向業界諮詢意見。（林若勤攝）

李居明以風水事業致富，但近年他多了一個身分──粵劇大師，不但是粵劇劇團老闆，又是粵劇劇作家，經營本港極少數完全自資推出粵劇新戲寶、經營以粵劇演出為主的私人劇團。他更是香港粵劇界組織八和會館的榮譽顧問，既出錢又出力更出橋。

他在接受《香港01》訪問當中，充分顯示出對粵劇的熱愛及痛心，當談到西九戲曲中心時，更是「恨鐵不成鋼」。之前他曾考慮過結束新光戲院後，將所有演出改到戲曲中心演出，但單是啟用日期已一拖再拖，他每年向業主續租新光，至今已踏入第8年：「你可以話我自願，但我覺得佢好似呃咗我同文化界，我現在就變咗要攬住新光殿堂不斷無限期續約落去，無限蝕本落去。」

香港人睇粵劇嘛！都唔係畀粵劇出演發揚吓，講到尾對香港粵劇界歧視，所以佢用29億起戲曲中心對粵劇一啲誠意都無，無人夠膽講，（但）我講。 李居明

李居明認為要是政府尊重粵劇發展，戲曲中心應只容許演出相關劇目。（林若勤攝）

李居明指，劇曲中心由籌備、設計到營運都充滿問題。他指，政府在設計劇曲中心時，只向外行人問意見，簡單如「粵劇演出走位、搬嘢」也未能了解，政府更半句未向他這位劇團班主溝通過、又甚少跟各老師傅了解，原因只是政府認為新光是商業機構，因此要劃清關係，令他為之憤怒：「新光蝕本生意點會叫商業機構呢？擺明蝕本就係做慈善啦！」

在訪問中，李居明四度以「千瘡百孔」狠批戲曲中心，單是坐位數目問題，已顯示出戲曲中心的不濟：「佢（政府）用29億去起（戲曲中心），佢無考慮過演出場地，做法好戇居，用咁多錢都只有1,000個座位，新光都1,000座位啦！你可唔可以起大啲、專業啲呀？」

我覺得（戲曲中心英文譯名）無必要用國語，粵劇係廣東話，我哋香港人習慣用opera咪用opera囉，做乜搞咁多野呢？ 李居明

李居明批評戲曲中心的英文名稱，採用非港人常用的（普通話音譯）譯名，做法不太適合。（資料圖片）

李居明亦認為，戲曲中心的定位更是一大矛盾所在，他說，初時政府以推動粵劇這種本土文化的興盛而斥資興建戲曲中心，後期卻指是會照顧到所有戲曲，甚至話劇也可演出，定位混亂。對政府「彈出又彈入」的做法，李居明非常不滿，近年仍然自資開辦多齣戲寶的他憤言：「香港人睇粵劇嘛！都唔係畀粵劇出演發揚吓，講到尾對香港粵劇界歧視，所以佢用29億起戲曲中心對粵劇一啲誠意都無，無人夠膽講，（但）我講。」

他亦質疑西九文化區錄影租場團體錄影演出的用意，「我租你個場，連知識產權都要俾埋。」而且非私人機構除租場費之餘，亦要跟租場者分紅8%，做法「好衰」，「每樣嘢都計錢，台都要計、燈都要計。」不但李居明對劇曲中心場租太貴不滿，八和會館主席汪明荃較早前接受訪問時亦認為，即使戲曲中心具備與大劇院一比一的排練場地，但她直說：「太貴喇，我都係會租返高山劇場嚟排練，然後再係戲曲中心作正式演出。」

西九文化區內的戲曲中心，施工完成期屢次拖延，李四度以「千瘡百孔」形容。（資料圖片/羅君豪攝）

對於戲曲中心的英文譯名Xiqu Centre，李居明亦很有意見：「我覺得無必要用國語，粵劇係廣東話，我哋香港人習慣用opera咪用opera囉，做乜搞咁多嘢呢？」

但是，戲曲中心真是如此一無是處？在李居明語帶揶揄地說，劇曲中心至少還有一個「優點」：「你知道沙中線咁樣，戲曲中心尚算呢叫ok啦！起碼唔會冧呀！」

然而，即使戲曲中心問題多多，李居明旗下劇團已申請兩套戲寶於館內公映，說要考驗一下場地：「我係一個劇團老闆、又係戲院老闆，我納咁多稅，點解無份呀？」就算在戲曲中心開戲注定蝕本，也一定要租場「踩」一下這塊新台板：「做人贏晒有乜好玩，有時要輸吓！」