【後領展時代】屯門友愛H.A.N.D.S 街市　基匯提早趕走商戶再翻新

數年前才完成翻新的屯門友愛街市 (又稱H.A.N.D.S 街市)，近日又傳出即將翻新的消息，惟翻新以外，有指基匯資本引用合約條款，要求現時街市內的全數租戶半年內「交吉」離場。不少街市商戶對有關安排感不滿，估計損失慘重，有區議員更斥基匯資本不近人情，做法撕破早前經營的「好人形象」。

商戶今年六月要全數離場

愛定商場 (又稱H.A.N.D.S)前身為友愛及安定商場，曾為領展所有，於2012年與友愛街市一併進行過翻新，耗資約五億元。翻新只完成了短短數年，商場於2018年被領展以50億港元出售予基匯資本，而近日又傳出街市將再度翻新的消息。屯門區區議員譚駿賢表示，街市商戶於去年12月底收到基匯資本發出的通知信，指公司引用合約中，業主可以裝修為由要求商戶於半年內交還舖位的條款，要求全數商戶於今年6月30日前全數離場。

在友愛街市經營魚檔20多年的王先生指，基匯資本事前只單獨約見商戶一次，了解他們的意見，當時不少商戶都對此租約未完就被趕走感不滿，惟最後仍然收到6月要清場的通知。

在友愛街市經營魚檔20多年的王先生指，自己的生意仍未回本，被趕離場的話，預計損失50萬。(蔡正邦攝) 租金由$5200加到14萬 街市在房委會管理的年代，王先生的魚檔月租只需$5200，到領展接手後並翻新街市後，遊說他以月租約9萬元的價錢，簽3年租約租下街市內3個相連的舖位。花錢裝修好舖位，經營一年半，街市易手基匯資本，月租亦加至14萬元。王先生坦言，自己的生意才剛「企穩」，仍未回本，被趕離場的話，預計損失50萬：「有些商戶是問人借錢開店，現在血本無歸，如何還錢？」

王先生被領展遊說，租下街市內3個相連的舖位，3年租約才過一半，就被新業主趕離場。(蔡正邦攝) 現時基匯資本引用的合約條款，在領展年代亦存在，但王先生指，過往領展會待多檔組約屆滿，才引用有關條款，從未試過如此大規模地清場，他認為該條款現時有如基匯資本的「尚方寶劍」：「他們用尚方寶劍斬下來，我們這些小商戶也沒有反抗的餘力。」翻新過後，租金會否上升、檔位會否優先租予原有租戶，仍然未明，但他指自己或不會繼續經營。

不過，即使原有租戶可以優先租用檔位，仍有檔主擔心需繳「入場費」。經營菜檔20年的連先生估計，翻新過後，租戶除租金以外，或需額外付約5萬元入場費。加上早前有多個街市的租戶被承辦商要求安裝支付寶，並被索取月費，令他擔心同樣情況會在友愛街市出現。

經營菜檔的連先生(左)擔心，街市翻新過後，租戶或需額外付「入場費」。(蔡正邦攝) 有商戶投資百萬被趕離場 現時菜檔檔位月租6萬元，連先生認為翻新過後，租金會繼續上升，亦擔心承辦商會引入旗下菜、肉檔，搶小租戶生意。根據現時合約，如商戶未完成約定年期，提早解約，就需賠償餘下年期的租金，但現時商戶只有半年通知期，未得到任何補償，令連先生覺得不公平：「我不做就要賠足，但他說半年後要走，我就要走。」 另外，有街市熟食店的職員指，店舖為了符合消防條例，及取得食環署發出的食物製造廠牌照，在裝修和設備上投資了100萬，惟仍未回本就被趕離場。

街坊李小姐認為街市至今仍然「新淨」，未見到有翻新的需要。(蔡正邦攝) 居於友愛邨20多年的街坊李小姐認為，之前街市翻新時，臨時街市選擇不多，翻新過後情況依然，物價亦有上升。她又指，街市至今仍然「新淨」，未見到有翻新的需要：「又不是有甚麼特別之處，如要把街市變成超市一樣，價錢又上升，那我不如直接去街市。」

領展於2012年翻新街市後，屯門區區議員譚駿賢指，商戶被加租兩、三成，令部分商戶因此離場，長者反映街市物價上升，故特意乘車到新墟、置樂花園附近買菜，惟他指此舉只為街市客源帶來轉變，未影響人流：「因為附近人口比較集中，除了友愛邨、安定邨，附近還有幾個屋邨和私人屋苑，所以街市的人流還是多。」

屯門區區議員譚駿賢指，有租戶於去年底才續約後，才做了幾個月生意就收到離場通知。(蔡正邦攝) 有商戶只做了幾個月生意 友愛街市現時有46個舖位，譚駿賢估計約有20多個租戶，當中有租戶於去年底才與基匯資本續約，只做了幾個月生意：「開業前才裝修，花了幾十萬，難道翻新過後，又要他們再裝修？」

區議員：基匯資本做法和領展無異

譚駿賢指曾與基匯資本公共事務及市場總監黃梓謙就事件商討，但對方的態度猶如「冇得傾」，只強調翻新會以幾個方向進行，包括會做好臨時街市、新街市會引入獨立商舖、讓原租戶優先租用等。「當時基匯資本用50億把商場買回來，我們也問過公司打算如何回本，但他們沒有回答，總說以人為本、社區為本。」譚駿賢直斥，是次基匯資本的突然出信、叫人「執包袱」做法是「不近人情，撕破裝好人的面孔」，做法和領展無異。

區議員：可申請禁制令

雖然基匯資本態度強硬，但譚駿賢已徵詢律師意見，指公司未必可以百分之百引用有關合約條款：「如有商戶可證明蒙受損失，我們或可向法庭申請禁制令，禁制清場的動作。」

基匯資本：按合約提早半年通知租戶

基匯資本就事件回覆香港01指，將於今年年中更新友愛街市設施，以增加商舖數目和種類，改善環境衛生。公司已根據合約條款提早六個月通知租戶有關決定，並與租戶保持溝通，而設施更新工程期間，亦計劃設置臨時街市。

發言人指現時仍未確定街市會由哪間公司營運，但確定會外判管理，而公司現時正就有關問題，評估不同方案。發言人又指，基匯資本原則上希望現有租戶繼續服務區內居民，會要求街市的營運商優先與現有租戶商討未來安排。