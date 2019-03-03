「廚廁合一」劏房 煮食空間僅10呎　租戶無奈：餸菜常跌入馬桶

香港劏房問題嚴重，不少劏房戶日常更需在「廚廁合一」的空間煮食。「關注住屋權益工作小組」今日（3日）舉辦街坊廚神.劏房尋」煮食比賽，希望喚起社會關注劏房戶的慘況。 有居於觀塘區劏房的街坊直言，平日煮食空間僅得10呎，廚房與廁所合一，經常遇到煮食時家人需要如廁的尷尬情況。除了異味問題外，由於空間太過狹窄，若不小心翼翼處理食材，切好的材料更會不時跌到地上及馬桶中。

立法會議員尹兆堅、社聯總主任黃和平到場擔任試食評判。（羅君豪攝）

「關注住屋權益工作小組」舉辦「街坊廚神‧劏房尋」煮食比賽，希望喚起社會對劏房問題的關注。參加比賽的街坊需在大約10呎的空間中煮食，並限時於一小時內煮3道菜，更要面對不同情境題，如處理小朋友的爭執、家人進出廚廁等。而立法會議員尹兆堅、社聯總主任黃和平亦到場擔任試食評判。

有出席活動的劏房居民直言，平日因空間所限，故不能烹煮太多菜式，而每煮一道菜亦要先預想好流程、擺放工具的位置。一家三口居住觀塘區劏房的王小姐指，居住地方約80呎，每月租金為3500元，而煮食、廁所的空間則只有約10呎。

為了減省支出，即使廚廁環境未如理想，她亦只能每餐都買菜回家煮飯。

王小姐家中的煮食空間只有10呎。（相片由中心提供）

王小姐指，兒子不時在她煮食期間，要求上廁所，她亦只好先關火、將材料放在一邊，無奈道：「大便好臭，但沒辦法，小朋友要去。」

她又表示，平日需在坐廁上洗菜，每煮好一道菜需先拿回房，「冇咁大空間，只可以煮兩個餸。」她坦言，丈夫患有心血管病，現時住所每日上落需行8層樓梯，輪候公屋一年多的她希望能盡快上樓。

現居於觀塘區劏房的巫小姐亦指，以往居住地方「廚廁合一」，「一煮餸，個女就會話想去廁所。」每次都只好暫停手上工作。除了需忍受廁所的氣味外，因空間狹小，需擺放材料在水箱、廁板上，但曾因忘記放下廁所板，「轉身就跌晒啲餸落馬桶內」。

參加比賽的街坊需在大約10呎的空間中煮食。（羅君豪攝）

明愛高級督導主任黃志鴻指，公屋供應嚴重落後於需求，超過9萬戶基層家庭居於劏房，空間有限導致住戶在用膳、煮食皆困難重重。機構希望，活動能突顯劏房居民日常生活困難，加強大眾關注劏房問題的嚴重性、政府房屋政策失效情況。