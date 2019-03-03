【煮餸難】租金貴衛生差難煮好餸　劏房戶多菜少肉19蚊餸分三餐食

衣食住行是平民日常煩惱，全港21萬名劏房戶除了擔心租金，還要為三餐奔波，有組織跟十個劏房戶街坊做研究，發現這些生活在面積一百呎左右的家庭，不只「瞓唔安」，還會「食唔落」。因為種種限制，劏房師奶們大多少煮較貴肉類，有時一餐分幾次食，省錢多買罐頭食品而攝取過多油鹽和防腐劑；環境擠迫也令煮食變成苦差。街坊鄭小姐（Lily）示範以手作砧板，以飯煲蒸煮豆腐魚腩，這一味盛惠19元的餸，她說：「夠食兩至三餐了。」 攝影：蔡正邦

長沙灣劏房戶鄭小姐（Lily）在關注基層住屋聯席搭建的劏房單位內示範日常煮食生活。

有街坊說兒子喜歡煎苦瓜豬肉，發育又需要蛋白質，但肉貴，她便買四塊麻雀那般大的肉煎香，一個月只會吃兩次。 關注基層住屋聯席研究員何海棠

租金佔收入六成 街坊一餸分三餐食

自從母親過世，40多歲的Lily搬到長沙灣一個90呎左右的劏房單位居住，單位月租5000元，佔她的收入約一半，水電費約300元。母親去世，也失去她那部分的福利補貼，為了節省生活開支，她每天限制自己以50元解決三餐，方法是放工後買快餐店20元下午茶餐充作晚餐吃，或者到街市買「放工價」十蚊三兜的餸菜，研究員何海棠形容：「大部分是甩頭甩尾的菜。」

Lily示範蒸煮豆腐魚腩，她先以手掌為砧板切開豆腐，之後用少許豆豉為魚腩調味，便把餸菜放入小小的多功能電飯煲蒸煮。「這樣可以吃兩至三餐了。」因為空間狹小，Lily煮食時轉身也難，自然不敢購置太多用具，主要以較安全的電磁爐和電飯煲煮食，曾經有其他街坊因不小心撞跌食材和砧板，弄傷腳掌。

不只Lily，關注基層住屋聯席找來十位劏房主婦，要為家人預備三餐的她們，如何利用狹小空間和有限金錢煮出餸菜？何海棠說，研究發現租金最多佔街坊收入六成，為了省錢，他們多買菜少買肉，平均每天每名家庭成員花40元買食物。「有街坊說兒子喜歡煎苦瓜豬肉，發育又需要蛋白質，但肉貴，她便買四塊麻雀那般大的肉煎香，一個月只會吃兩次。」

青少年發育要多攝取蛋白質，劏房家長如何取捨？

被濫收水電唯有慳電、衞生差致肚痛

除了食材要慳，煮食方式也因水電費用而有所調節，因有劏房業主濫收水電費，街坊大多想盡辦法慳水慳電，比如不用雪櫃，只風乾食物；用電飯煲餘溫溫熱湯水，或重用煮肉熱水烚菜。所有受訪者指被業主濫收水電費，一度電費1.3至1.7元，一度水費10至17元。「每度電被多收幾毫子。」關注基層住屋聯席組織幹事任真說。

不少街坊居住環境衛生差，甚至廁廚合一。

我家的四隻窗只是裝飾，一打開窗會好多蚊蟲。鄰居單位很雜亂，不時有曱甴出沒。因為不通風，房間發霉，廚房滲水。 劏房戶Lily

煮食環境也影響他們的煮食習慣和意欲，劏房缺窗，空氣難以流通，蟲蟻亦多。有受訪者的單位本有500呎，被業主一劏六房，每單位面積不足100呎。「我家的四隻窗只是裝飾，一打開窗會好多蚊蟲。鄰居單位很雜亂，不時有曱甴出沒。因為不通風，房間發霉，廚房滲水，我已報銷幾件衣服，最後用優惠買了人生第一部抽濕機。」Lily說。

任真估計不少街坊因為廚廁合一，影響飲食衞生，導致他們一個月至少兩次肚痛或腸胃炎發作。為了保持家居衞生，街坊往往要費時費力清潔，像Lily入住該單位約七個月，已經花費600元購置消毒用具。

關注基層住屋聯席組織幹事任真（左）認為，政府應向輪候公屋三年以上的市民發放租金津貼。

高脂肪肉類對健康有壞影響，街坊可以吃多點瘦肉，冰鮮的也可以。另外，罐頭食品太多油浸或含防腐劑，即使是天然的鹽，也不應過分攝取。 資深營養師潘慧德

營養師：過量食罐頭食品或高脂肪肉不理想

資深營養師潘慧德認為街坊多因工具所限蒸煮食物，大致算飲食健康。不過受價錢所限，街坊多買近骨、帶高脂肪或皮的排骨、雞翼，或方便貯存、常有折扣優惠的罐頭食品。「高脂肪肉類對健康有壞影響，街坊可以吃多點瘦肉，冰鮮的也可以。另外，罐頭食品太多油浸或含防腐劑，即使是天然的鹽，也不應過分攝取。」

資深營養師潘慧德（右）指，街坊多吃罐頭食品，擔憂他們過量攝取鹽分。

因為少吃新鮮肉類多吃醃製食品，或一餐分幾份吃，「飲食的質和量都不理想。當街坊進食份量少，很容易又想吃重口味或飽肚食物，但買便宜的食材或快餐，往往又是擺放太耐的食物。」潘慧德說。

或者有人認為租金昂貴，工時冗長，還怎樣顧及飲食？潘慧德認為注重飲食可以減少醫療費用，並會影響人的精神。「大家辛苦工作後回家，都會想吃一頓好餸菜。一餐好的飯菜可以減壓，補充營養。」她說，受限電費的街坊每天只能慢火煮食，其實每天清一色的餸菜也會降低食慾。

關注基層住屋聯席跟十個劏房街坊做質性研究。

等公屋的過程中，接受了自己要跟劏房共存，改變不到環境唯有改變心態。 Lily

等公屋五年至媽媽去世 跌入單身冊再等

住得不好，食也不好，如何生活下去？Lily性格樂觀，她說：「花點創意，一半時間吃健康點，其餘時間吃快餐。」但問題回到根本，劏房環境惡劣且租金昂貴，導致健康飲食被犧牲，「等公屋的過程中，接受了自己要跟劏房共存，改變不到環境唯有改變心態。」

Lily早於2013年與母親輪候「天倫樂」公屋單位，等了足足五年，但早前母親去世，她指跌入單身輪候冊後與房署溝通，知道自己並無被額外加分，「我估計要再等五年，總共等十年才有機會上樓。」

在劏房長大的孩子，可能會外型肥胖，但任真說：「那不代表他們吃得好，只是不健康的肥胖。」

政府本來承諾三年上樓，我們兩人一直默默等，但媽媽等不及就去世了。 Lily

為了公屋，她選擇了一份較低收入的文職工作，然而公屋等不到，租金一直加，輪候夠三年後也沒有相應的N無津貼。她淡淡道：「政府本來承諾三年上樓，我們兩人一直默默等，但媽媽等不及就去世了。我現在一個人，吃不多，飲食不算大問題。只是覺得政策對單身的人很不公平。」根據房委會數字，截至2018年12月底有150,200宗一般公屋申請，以及約117,400宗配額及計分制下的非長者一人申請，一般申請者的平均輪候時間為5.5年。

長遠而言，組織希望政府投放資源增建更多過渡性房屋，不忘為基層提供社會服務，及增建公屋。

關注組織：租津租管之外，政府應增建公屋

「基層劏房戶煮食跟他們現時面對的問題相關。」任真認為，今次研究反映居於劏房的街坊面對空間狹小、衞生惡劣、被濫收電費和防火安全等問題，短期急需政府以租金津貼、N無津貼及租務管制加以援助，鬆綁街坊的食用使費。「節省一、兩千元可以買餸。」

近日財政預算案提出撥款20億元建過渡性房屋，任真指現時社福界推測只能建成4,000至5,000個單位，遠遠未能解決現時眾多劏房戶需要，「20億元在重大房屋需要面前是杯水車薪。」他們建議至少要建成約一萬個過渡性房屋單位，長遠而言是增建公屋，為基層提供合宜生活居所。「我的理想廚房很簡單，起碼不要再滲水。」Lily無奈笑笑。