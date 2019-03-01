【財政預算案2019】陳肇始：醫管局行政效能有改善空間　已促檢討

本港醫護人員自1月起接連作出控訴，指控政府及醫院管理局在公營醫療上政策有失誤、管理低效，食物及衞生局在今天（3月1日）舉行的記者會上，被記者問到局方認為醫管局是否管理不善， 食衞局局長陳肇始指，醫管局在行政效率、行政效能上都有改善空間，可以做得更好、更到位，因此已要求醫管局就此進行檢討，在檢討完成後需提交報告予局方。醫院管理局行政總裁梁栢賢回應指，相信在下次醫管局董事局會議時會研究檢討方向，有結案後再把報告交予食衞局，未有確實完成檢討的時間表。 另外，政府投放100億元成立「公營醫療撥款穩定基金」，款項會存於庫房，有需要時才撥予醫管局，陳肇始今承認100億元是「擺咗喺度」，並強調不直接撥予醫管局，「不是信不過醫管局。」

今天食物及衞生局舉行記者會，介紹2019/20年度的《財政預算案》措施。(羅君豪攝)

記者會上，陳肇始被問到醫管局是否管理不善，她指：「（醫管局）效能是否可以做得更好、更到位，一定有改善空間。」她稱，醫管局是法定機構，有條例對其監管，而醫管局亦必須有效運用資源、做好管理，而局方亦與醫管局有既定機制溝通，每月會舉行例會，局方亦有成員會參與醫管局大會進行監督，並要求醫管期定期就財政方面提交報告，確保資源用得其所。

她指出，希望醫管局的行政效率、效能可改善，已要求醫管局進行檢討及檢視，包括如何做好對員工及對市民的服務，醫管局在檢討完成後需提交報告予局方。

本港醫護人員自1月起接連作出控訴，指控政府及醫院管理局在公營醫療上政策有失誤、管理不力。(資料圖片)