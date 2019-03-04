理大民主牆風波退學令　何俊謙：行為可更客氣、但無企圖襲擊他人

香港理工大學去年因有學生會成員不滿校方干涉民主牆管理，質疑校方遮蓋民主牆的港獨字眼是干預學生言論自由一事，引發爭議，當中四名涉事學生早前收到學生紀律委員會判決，懲罰最重的碩士生何俊謙被勒令退學、學生會前會長林穎恒被即時停學一年；另兩人分別被罰「社會服務令」60及120小時，校方指判決屬最終決定。何俊謙及林穎恒今日（4日）出席電台節目解釋事件。 何俊謙承認自己當時的行為是不像樣、「唔presentable」、可以更客氣，相信公眾或覺得其行為「有問題」，但重申認為自己的憤怒是源於校方未有交代干預民主牆的原因，強調自己並無企圖或實際襲擊他人的行為。 而林穎恒則認為，是校方干預民主牆在先， 並非學生自挑事端，透露將發起聯署、街站及集會向校方表達訴求，促校方加設上訴機制。

涉及民主牆風波的護理系碩士生何俊謙被校方勒令退學及終生不獲取錄（右），時任學生會會長林穎恒則被罰停學一年。（資料圖片）

被香港理工大學勒令退學及永不再取錄的何俊謙，承認自己當時的行為是不像樣「不presentable」、可以更客氣，相信公眾或覺得其行為「有問題」，但重申認為自己憤怒是合理。

重申自己當時只是打開雙手 防止教員離去

他解釋，時任學生會會長曾透過電郵向校方查詢有關民主牆一事，未獲回應後，學生欲親自與校方查詢，保安先是答應約10分鐘後會有高層出現，但卻等了半小時仍沒有高層到場；後來即使有高層出現，對方卻一直拖延，僅稱數天後再討論，他直言不理解為何校方不即時交代干涉民主牆的原因，故自己當時只是打開雙手，企在涉事教員面前，防止其離去，希望獲得校方說法；而另一動作，則是目擊到有教授欲向他衝來，故以雙手抱著自己；他強調自己並無意圖襲擊他人，不認為對方有受傷風險，不理解為何有教授倒地，校方會批評他襲擊或毆打大學教職員。

林穎恒：校方干預民主牆在先 並非學生自挑事端



至於被勒令即時停學一年的前學生會幹事會會長林穎恒透露，校方在聆訊期間未有了解事件細節，卻多次查問當事人會否道歉、認錯等，他直言相信若自己願意認錯，校方懲罰不會如此重，但他強調，行動原意不是想「搞事」，民主牆屬學生會管理，只是想取回公道、服務同學。他稱，當日學生希望與校方對話，惟見到校方高層欲離開，才會私自走入並非公開範圍，認為是學校干涉民主牆在先，並非他們自挑事端，而學生只是據理力爭，行動和平及克制，不理解為何回應校方的行動卻要道歉。

何俊謙稱，自己在聆訊中斷言拒絕道歉，是因為自己無襲擊他人或影響校譽，承認自己可以更客氣，但認為自己批評教職員是「共匪」的說法屬實、「舐共」是公正評價（fair comment），不理解為何遭受到不能逆轉的懲罰，需要退學更永不獲取錄。

林穎恒：理大應設上訴機制

林穎恒認為，理大應如其他大專院校般設上訴機制，透露將發起聯署、街站及集會向校方表達訴求。