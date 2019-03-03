被踢出校理大生擬提司法覆核　律師：判決涉兩爭議位　難判斷勝算

理工大學四名學生因民主牆管理爭議，闖入校長室樓層要求對話，其間與教職員衡突。校方最終決定處罰四名涉事學生，其中護理系碩士生何俊謙更被勒令退學，及終生不獲取錄。何今日接受傳媒訪問時表示，會就判決提出司法覆核。 有律師分析，初步難以判斷成功入稟的機會，但認為校方判決有兩點值得爭議，包括永不取錄裁決是否「極不合理」；何在答辯階段表現無悔意或無試圖道歉，是否不恰當地作為裁決的考慮。

涉及民主牆風波的護理系碩士生何俊謙被校方勒令退學及終生不獲取錄（右），時任學生會會長林穎恒則被罰停學一年。（資料圖片）

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原定今年畢業的何俊謙，因民主牆風波，被校方勒令退學及終生不獲取錄，他今日接受有線電視新聞訪問時表示，會司法覆核校方的決定。他指，學生守則沒有相對的刑罰，令條文很模糊；當日雖然有多名學生到涉事現場的理大李嘉誠樓，但處罰程度各有不同，時任學生會會長被停學一年，其餘兩人則被罰「社會服務令」。

律師莊耀洸表示，初步難以判斷何俊謙成功申請司法覆核的機會，但認為判決有兩點值得爭議。一：校方永不錄用的決定是否極不合理（Wednesbury unreasonableness），他指若要印證決定「極不合理」，需考慮當中是否出現誇張的情況。他舉例說：「你遲到，若學校就永不錄用你，咁就離晒大譜。」他認為今次校方這項判決，有值得爭論的地方。

答辯要求道歉意圖 或影響當事人公平審訊的權利

二：何俊謙被校方指控作出損害學校聲譽的行為，其中一個理據是何對教職員出言侮辱，但他並無悔意，或者試圖道歉。莊指，何在答辯階段表現無悔意或無試圖道歉，是否不恰當地作為裁決的考慮，是另一爭議點。他認為涉事人在答辯階段當然據理力爭，若這部分是判決當中，考慮比重十分高，或會影響當事人公平審訊的權利，「一方面辯護，一方面又要道歉，又話要有悔意，咪破壞自己嘅案情？」

他舉例，在法律程序上，完成答辯及定罪之後，才會進入求情階段。不過，他強調現時屬初步判斷，仍需了解更多事件背景，才能估計申請覆核的勝算。