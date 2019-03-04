理大民主牆風波退學令　6團體發起一人一信　促從速撤銷學生懲處

香港理工大學去年的民主牆風波，經校方紀律聆訊後，有涉事學生被勒令退學，永久不獲理大取錄，亦有被罰即時停學一年。事件引起公眾熱議，有意見批校方懲罰過重，除了教協和10多個學生組織發聲明，指理大處分過重外，亦有14名立法會議員聯署，促理大校方從速撤銷學生懲處。 事件引起的爭議不斷，有教育、家長及學生組織發起以「一人一信」形式，邀請全港市民就事件向理大表達關注，呼籲理大教育學生應以開導為主，盡快覆檢相關的懲處決定。至中午12時許，約有180人參與。

多個民間組織發起活動，邀全港市民以「一人一信」行動，向理工大學管理層表達對民主牆事件的關注。（網頁截圖）

香港理工大學去年因有學生會成員不滿校方干涉民主牆管理，質疑校方遮蓋民主牆的港獨字眼是干預學生言論自由，到校長辦公室樓層要求與校長對話，並發起絕食行動抗議。理大學生紀律委員會其後展開聆訊，並於上周公布裁決，勒令涉事碩士生何俊謙退學、理大永不再取錄；而前任學生會會長林穎恒被判罰停學1年，即時生效。另外兩名學生分別被罰「社會服務令」。

促一人一信團體包括：家長聯盟、全民教育局、高教公民、進步教師同盟、傘下爸媽及傘下爸媽

事件至今風波未平，教協及逾十個學生組織發聲明批評理大處分過重，另有14名立法會議員聯署，促理大校方從速撤銷學生懲處。而家長聯盟、全民教育局、高教公民、進步教師同盟、傘下爸媽及傘下爸媽，共六個團體再發起全民活動，邀請全港市民以一人一信形容向理大表達對事件的關注。包括教育學生應以開導為主，批評理大對原意只為捍衛「民主牆」言論自由的學生，以「退學」、「永不取錄」等方式嚴懲是有違教育基本常識和道德倫理。