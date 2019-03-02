理大前校長撐校方踢學生出校：毫無疑問　工會擬聯署促交代裁決

理工大學去年發生民主牆管理風波，觸發學生與教職員衝突，校方決定懲處四名涉事學生，包括罰停學一年、勒令退學並終生不獲再取錄、或履行社會服務令。 風波發生時的理大校長唐偉章今日（2日）在北京接受傳媒訪問時表示，相信前同事決定是經過謹慎考慮，對裁決「毫無疑問」。不過，理工大學教職員協會主席陳銘賢則表示，不同意校方的懲處，認為裁決與學生行為「嚴重不對稱」，擬聯同其他院校工會發聲明，促請校方交代更多理據。

剛離任的理大前校長唐偉章今日稱對裁決「毫無疑問」。（資料圖片）

理工大學去年10月初發生民主牆管理風波，今年1月初召開學生紀律委會聆訊會議處理，經過兩個月後，昨日4名涉事學生收到委員會通知，當中以護理系碩士生何俊謙懲罰最重，被勒令退學，和終生不獲理大取錄；其次，時任學生會會長林穎恒則被罰即時停學一年。

時任理大校長的唐偉章今日在北京接受傳媒訪問時表示，相信前同事的裁決， 「好有信心，佢哋係經過謹慎嘅考慮，先作出呢個決定，所以對裁決係毫無疑問。」

理工大學去年發生民主牆管理風波，觸發學生與教職員衝突，校方決定懲處四名涉事學生，包括罰停學一年、勒令退學並終生不獲取錄，及履行社會服務令。（資料圖片）

工會：就算釋囚都可做返政府工啦！

不過，理工大學教職員協會主席陳銘賢則表示，不同意校方懲處手法，認為懲罰與學生當日行為「嚴重不對稱」，特別是其中一名涉事學生被開除學藉及終生不獲取錄。

陳指，以其20幾年教學生涯，印象中從未有八大院校學生因違犯校規，甚至涉及刑事罪，而需接受以上處分。他認為，作為一間教育機構，即使對犯錯的學生，亦要給予改過的機會，「就算係釋囚都可以做返政府工啦！」他續指，永久不取錄的懲罰，或令其他院校不願意取錄他，對一個年輕人的前途影響深遠。

陳銘賢指，正與其院校工會聯署聲名，促請理大向大眾詳細交代裁決的理據，「有必要同納稅人交代！」

負責今次裁決的理大學生紀律委員會，由5位教學人員及1位學生代表組成。主席由土木及環境工程學系、結構工程講座教授陳紹禮擔任，其餘校方成員包括應用科技及紡織學院院長黃永德、中文及雙語學系副系主任馮淑儀、電子計算學系教授陳振沖、協理副校長（學術支援）何兆鎏。