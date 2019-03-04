衞生防護中心建議孕婦懷孕時接種百日咳、流感疫苗

近年百日咳個案屢創新高，去年錄得110宗個案，當中不少為六個月以下的嬰兒，並未接種百日咳疫苗。衞生防護中心今(4日)公布，鑑於近年本港百日咳個案有所上升，中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會（科學委員會）建議孕婦在每次懷孕時，均接種一劑無細胞型百日咳疫苗，每年亦應接種當季滅活季節性流感疫苗。

近年百日咳個案屢創新高，去年錄得110宗個案，當中不少為六個月以下的嬰兒，並未接種百日咳疫苗。（資料圖片／盧翊銘攝）

衞生防護中心科學委員會建議，懷孕婦女無論過往曾否接種百日咳疫苗或曾否感染該病，在每次懷孕時均接種一劑無細胞型百日咳疫苗，作為恆常產前護理的必要部分，以為嬰兒提供直接保護，預防感染百日咳。

懷孕35周前接種為佳

委員會建議，孕婦可在妊娠第二或三期期間的任何時間進行接種，並以在懷孕35周前接種為佳，讓疫苗在孕婦體內產生的抗體能透過胎盤傳送給胎兒。建議使用的疫苗為「白喉（減量）、破傷風及無細胞型百日咳（減量）混合疫苗」（簡稱「dTap疫苗」），而「白喉（減量）、破傷風、無細胞型百日咳（減量）及滅活小兒麻痺混合疫苗」（簡稱「dTap-IPV疫苗」）亦可使用。

委員會並指，在懷孕期間沒有接種含百日咳疫苗的婦女，若能在產後盡早接種一劑dTap或dTap-IPV疫苗，仍能為嬰兒提供間接保護，接種以出院前進行為佳。由於接種疫苗後約需兩星期產生抗體，世界衞生組織亦建議於妊娠期完結前至少15天接種疫苗。

另外，委員會建議懷孕婦女每年接種當季滅活季節性流感疫苗，並可與含百日咳的疫苗一同接種。

衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會在1月通過孕婦在懷孕期間接受百日咳疫苗的做法。（資料圖片）

科學委員會表示，在推行懷孕期間接種dTap疫苗的國家當中，已有大量實證支持有關接種的有效性和安全性，近年不同國家亦取得越來越多資料證實懷孕期間接種百日咳疫苗的安全性。根據現有資料，至今並未發現有關接種對孕婦和嬰兒產生不良反應的情況有所增加。

委員會補充，百日咳影響所有年齡層的人士，而太年幼而未能接種疫苗的嬰兒最容易受感染，幼兒及嬰兒因感染百日咳而出現嚴重併發症的機會較高，並可致命。

本港在2011年至2016年間的百日咳個案每年只有20至50宗，及至2017年就大幅上升至69宗，去年更有110宗。在2017至18年錄得的179宗個案當中，約40%（72宗）涉及六個月以下的嬰兒，全部均未曾完成百日咳疫苗的基礎接種；約20%（35宗）為兩個月以下的嬰兒，仍未適齡接種含百日咳的疫苗。

衞生防護中心已就科學委員會的新建議發信予醫生及醫院，同時衞生署正與醫院管理局籌劃落實有關建議，詳情將適時公布。